Кабмин утвердил соглашение с Катаром о безвизовом режиме 14 марта 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров Украины одобрил проект межправительственного соглашения с Катаром о введении безвизового режима между странами.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Катара с действительными проездными документами могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории соответствующих стран в течение срока, который не превышает 90 дней в течение 180 дней.



Отметим, еще в августе 2017 года власти Катара упростили визовый режим с Украиной.



Ранее мы сообщали, что на егодняшний день МИД Украины усердно работает над введением безвизового режима со странами так называемого шенгенского «белого списка» - то есть теми, чьи граждане имеют право безвизового въезда в ЕС.

