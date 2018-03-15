Кошельки украинцев потяжелеют, но денег не прибавится

Нацбанк выводит из оборота купюры номиналом меньше 20 гривен, меняя их на монеты. О чем это говорит и отразится ли на ценах?
Национальный банк Украины в рамках программы по обновлению номинального ряда собирается изъять из обращения граждан купюры менее 20 грн: бумажные одна, две. пять и десять гривен будут заменены монетами соответствующего номинала, сказано на сайте НБУ. Их официальная презентация состоялась в Нацбанке 14 марта.
При этом, как уточнили в Нацбанке, резко изымать бумажные купюры из обращения не будут. Предполагается, что новые монеты естественным путем заменят купюры до 20 гривен. До тех пор пока этого не произойдет, украинцы смогут рассчитываться как купюрами, так и монетами.
Харьковчане восприняли новацию с долей скептицизма.
— Это что же мне теперь, кошелек на мешок менять придется? – смеется Алла Петровна. – В чем носить эти монеты? Просто, абсурд какой-то.
— Теперь уж точно все будут переходить на безналичный расчет, — уверен Антон. – Ну не таскать же с собой, на самом деле, мешок денег. Если бы еще и на рынках карточки принимали… Может, и к этому еще придем.
— Небось, и цены подскочат, — предполагает Анатолий Григорьевич. – Во-первых, в производстве монеты наверняка дороже бумажек. А во-вторых, судя по всему, мелочью уже вообще рассчитываться не придется. О чем это говорит? Да о том, что цены вырастут до небес.
— Это никак не повлияет ни на цену, ни на зарплату, — заверил «Вечерний Харьков»
президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Просто происходит замена бумажных купюр на монеты того же номинала. В России, например, уже несколько лет используются такие монеты. А вот копейки я бы вообще убрал из оборота, потому что производство их стоит дороже, чем сама копейка.
— Сейчас на ценах это вряд ли скажется, — соглашается генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Но когда мы переходим от бумажных знаков, которые в ходу от пяти до семи лет, на монеты, которая будут в ходу 20-30 лет, это говорит о прогнозе инфляции в среднесрочной и долгосрочной перспективе. То есть это свидетельствует о том, что скоро – скажем, через несколько лет – гривна у нас будет фактически единственной округляемой монетой. Это говорит о том, что цены вырастут, и очень сильно.
По словам эксперта, производство монет, безусловно, дороже, нежели бумажных купюр. Однако в долгосрочной перспективе они окупятся.
— Когда монета стоит дешевле номинала, в нашем случае это может быть десять гривен, — государству даже выгодно, чтобы монеты изымали из оборота, чтобы население пополняло ими свои коллекции. Потому что чеканка десятки гривен будет стоить, скажем, три гривны, а когда люди берут ее себе в коллекцию – соответственно, государство сразу зарабатывает семь гривен. Но когда мы говорим, что основной монетой станет одна гривна, а ее чеканка стоит те же самые три гривны – то, естественно, государство будет дотировать оборот этих денег. Но только на краткосрочный период – года на три, — говорит Алексей Дорошенко. – При этом бумажные деньги, как известно, рвутся, ветшают, имеют определенный срок хождения, предположим в среднем семь лет, – поэтому их нужно периодически изымать из оборота. Монета же не имеет срока ограничения. Исходя из этого, за цикл в 30 лет мы должны уже четыре раза заменить бумажную гривну, тогда как металлическая в замене не нуждается. Так что в долгосрочной перспективе государству это выгодно.
Алексей Дорошенко напомнил, что в ноябре прошлого года Национальный банк начал дискуссию о том, чтобы вывести из оборота все монеты до 25 копеек.
— Это тоже говорит о том, что фактически Национальному банку невыгодно их использовать. На рынках цены и так везде округляются, в магазинах все больше в ходу электронный денежный оборот, то есть карточки, — уточнил он.
Напомним, обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось оно с банкноты номиналом сто гривен образца 2014 года, введенной в оборот 9 марта 2015 года.