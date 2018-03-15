Где теперь хранить труп перед похоронами?

Где все это время должно находиться тело?

Судебной системе грозит коллапс?

Адвокаты готовятся защищать права умерших

С 15 марта вступают в силу изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, согласно которым предать земле усопшего можно будет только через суд.До 15 марта, по словам адвоката и правозащитника Романа Лихачева, действовала другая процедура. Если человек умер дома, родственники вызывали врача и следственно-оперативную группу.— Например, умер человек от сердечного приступа. Врач самостоятельно установить причину смерти не имеет права. А вдруг умершего задушили подушкой либо напоили лекарством, которое привело к остановке сердца? Поэтому в 99% случаев врачи самостоятельно не выдают справку о смерти, боятся брать на себя ответственность. Говорят: «Вызывайте полицию – пусть следователь разбирается». Нередко это происходит даже в тех случаях, когда человек скончался после длительной болезни, допустим, вследствие онкологического заболевания, — рассказывает Роман Лихачев. – Следователь открывает уголовное производство, заносит в Реестр досудебных расследований, выдает направление в морг и пишет постановление на проведение судмедэкспертизы, которая устанавливает, умер человек насильственной смертью или естественной. Если смерть была естественной – родственники могли забрать тело с разрешения следователя или прокурора. Такой порядок предусмотрен 238-й статьей УПК Украины.По словам Романа Лихачева, он сам недавно хоронил родственника и ему пришлось изрядно помучиться, прежде чем он получил разрешение следователя на его захоронение.— Умер 89-летний дедушка в Золочевском районе. Врач, невзирая на солидный возраст деда, выдавать справку о смерти категорически отказался. «А вдруг вы его подушкой задушили, — говорит. – Я на себя такую ответственность не возьму. У нас негласный приказ – выдавать справки только в исключительных случаях», — рассказывает адвокат. — И нам пришлось побегать по инстанциям, прежде чем мы получили разрешение следователя на выдачу тела. Я потратил больше суток...Своей печальной историей поделился в «Фейсбуке» известный харьковский фэшн-дизайнер Константин Пономарев: «Хотел бы я начать с булгаковских слов о том, что «не так страшно, что человек смертен – страшно, что он смертен внезапно». Но начну с того, что не так страшно у нас жить, как умереть. Сегодня днем моего двоюродного брата нашли мертвым в его квартире. И я даже не стану говорить, как долго при вызове скорой мне выносили мозг вопросами в стиле «А вы уверены?», и что приехали только через три часа. Не буду говорить и о том, что полицию и экспертов с санитарами пришлось ждать почти до ночи. Не буду здесь перечислять расценки на услуги санитаров и морга с непосредственным интересом участников процесса. Самое забавное, что вежливый и предупредительный человек, который всем этим дирижировал, окончательно добил словами: «Как у вас вовремя все случилось, а то с 15 марта трупы в морг можно будет отвозить лишь с разрешения судьи. Вы представляете, что начнется?!»Проблем у родственников умерших действительно прибавится. С 15 марта, по словам адвоката и правозащитника Романа Лихачева, следователю запрещается самостоятельно назначать судмедэкспертизу – он должен обращаться за разрешением на ее проведение в суд.— Следователь должен написать ходатайство в суд о проведении судебно-медицинской экспертизы, который рассматривает его в течение пяти дней. То есть, возможно, только через пять дней назначат судмедэкспертизу, проведут вскрытие, установят, что смерть была ненасильственной. Следователь закрывает дело, и с его разрешения либо разрешения прокурора выдается труп, — объясняет правозащитник. — А при тотальном дефиците судей (в Чугуеве, например, всего 25% служителей Фемиды от необходимого количества) сроки эти, скорее всего, будут затягиваться. Представьте себе, каждый день умирают люди, следственный судья просто физически не будет успевать. Таким образом, родственники не смогут через два дня похоронить усопшего. Похороны будут происходить через неделю, через две.При этом никто не понимает, где все это время должен находиться труп. Дома его хранить нельзя. А без решения суда морги не примут тело для проведения вскрытия.— Более того, проведение судебно-медицинской экспертизы не ограничено во времени, то есть сколько тело проведет в морге – неизвестно. Если вся эта процедура будет затягиваться – моги будут переполнены. Какие расценки они будут в связи с этим выставлять? – размышляет вслух Роман Лихачев.Кроме того, по словам адвоката, новация грозит судам настоящим коллапсом, поскольку через суд будет назначаться любая экспертиза.— Например, если человек попал в ДТП, получил телесные повреждения в драке или в другой ситуации – следователю опять-таки придется обращаться в суд для проведения судмедэкспертизы по месту проведения расследования. И как вы думаете – смогут ли суды вовремя принимать такие решения с учетом их тотальной загруженности и неукомплектованности? – задает Роман Лихачев риторический вопрос.В самих же судах Харькова ситуацию комментировать отказываются. В частности, судья-спикер Дзержинского районного суда Татьяна Штых сказала«Брати участь у загальній істерії, яка саме напередодні набрання чинності змін до КПК України відбувається з питань проведення експертиз на досудовому слідстві, немає бажання. Суд – це орган, який виконує закони, а не коментує їх. 15 березня 2018 року Дзержинський районний суд міста Харкова продовжить свою роботу та при ухваленні рішень буде керуватися чинним законодавством. Всі судові засідання будуть відбуватися відповідно до вимог КПК України».— Что можно говорить о том, как суд будет принимать решения, если еще ни одного заседания по этому поводу не состоялось. Вот после 15 марта и посмотрим, как это будет происходить, — говорит экс-доцент Национального университета им. Ярослава Мудрого, адвокат Анатолий Тарасенко. – А вот что касается того, появится ли в судах специальный «смертный» судья – об этом стоило бы подумать. И почему все думают, что суд обязательно будет удовлетворять ходатайства следователя о проведении судебно-медицинской экспертизы? Как раз наоборот – суд будет отказывать направо и налево. Почему? Не подготовлены документы, ненадлежащий представитель и т. д. Можете себе представить, насколько затянется этот процесс. Мы, как адвокаты, уже обдумывали вопрос о специализации относительно защиты интересов покойного в делах его погребения.Анатолий Тарасенко считает, что принятие этих поправок в УПК – еще одно свидетельство того, что горе-законодатели лезут туда, куда им лезть не положено.— Вместо того чтобы заниматься законотворчеством, они занимаются «смертью». То, что будет происходить с 15 марта, – так быть не может, — считает адвокат.Между тем на сайте Судебной власти Украины сообщается, что с 15 марта 2018 года мв ряде местных судов, находящихся по месту юридической регистрации правоохранительных органов, прогнозируемо в несколько раз увеличатся поступления количества ходатайств следователей. Дело в том, что изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (так называемые «поправки Лозового») предусматривают предоставление ходатайств следователей только по месту регистрации юридических лиц.Кстати, в Харькове это Червонозаводской районный суд – по месту регистрации прокуратуры области и Киевский — по месту регистрации ГУ НП в Харьковской области.«Кроме того, в связи с внесением изменений в статью 243 УПК Украины будет изменен порядок привлечения экспертов в уголовном производстве. Так, в отличие от существующей сейчас процедуры эксперт будет привлекаться для проведения экспертизы исключительно по решению следственного судьи или суда. Следовательно, для установления причин смерти лица следователи вынуждены будут обращаться сначала к следственному судье, а уже потом — к эксперту, что увеличит сроки решения вопроса о предоставлении разрешения на захоронение. Это обстоятельство также является дополнительным фактором увеличения нагрузки на судей», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Судебной власти Украины.Также в сообщении отмечается, что все следственные судьи суда являются судьями по рассмотрению гражданских или уголовных дел. Увеличение нагрузки может негативно сказаться на обеспечении прав других участников судебных процессов.