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Харьковских учителей оценили за креатив

Харьковских учителей оценили за креатив
Харьковских учителей оценили за креатив Несмотря на то что февраль традиционно самый холодный месяц года, для участников всеукраинского конкурса учителей «На урок» он оказался горячим.
Среди 138 победителей — восемь педагогов из Харьковской области. Причем трое из них преподают в 144-й городской гимназии. Чем же покорили харьковские учителя строгое жюри?

Как сообщили организаторы проекта, в февральском масштабном всеукраинском конкурсе для учителей «На урок!» приняли участие 2341 педагог, предоставившие 6625 авторских разработок. Всего в конкурсе 138 победителей. Признание получили педагоги из 1023 образовательных учреждений Украины. Среди победителей есть восемь учителей, представляющих Харьковскую область, трое из них – из Харькова. Причем все три харьковских педагога–победителя учат детей в 144-й гимназии.

Так, в номинации «Искусство» жюри покорил урок Ирины Ерматовой для седьмого класса на тему: «Дизайн книги. Иллюстрация». Анна Яценко провела уникальную викторину по французскому языку для девятого класса, став победительницей в номинации «Французский язык». А Людмила Бережная отличилась в номинации «Основы здоровья» разработкой классного часа  «Влияние образа жизни семьи на здоровье» для учащихся пятых-шестых классов.

О жизненных ценностях – на примере притч


— Это была моя авторская разработка, — поделилась с «Вечерним Харьковом» Людмила Бережная. – Я представила на суд жюри урок «Ценности в жизни человека» и, скорее всего, жюри зацепило то, что я сделала подборку притч, повествующих о жизненных ценностях. Одна из них, например, о том, как  профессор читает лекцию студентам и постепенно складывает в баночку камни – сначала крупные, потом мелкие. Вот эти камни и олицетворяют самые главные жизненные ценности – семью, любовь, здоровье, – которые нельзя разбрасывать, их нужно собирать, хранить. Ведь мы зачастую ценим в жизни то, что в общем-то не так уж важно. А то, что нужно ценить и беречь, отбрасываем, ставим на второй план. В наше время это особенно актуально. Плюс сыграла свою роль красочная презентация с музыкальным сопровождением, которую я подготовила к уроку. Я давала открытый урок в этом направлении и решила поделиться своим опытом с коллегами на сайте проекта.

О том, что можно принять участие в конкурсе, Людмила Константиновна узнала от своей коллеги-завуча.

— Она мне подсказала, что существует сайт «На урок», на котором можно выставлять свои разработки. Я зарегистрировалась и выложила свои работы. А потом состоялся конкурс, — рассказывает Людмила Бережная. – Честно говоря, победа стала для меня неожиданностью и большой радостью. Кстати, из нашей гимназии аж три победителя. Я очень горжусь нашей школой!

О том, что попала в число победителей, Людмила Бережная узнала опять-таки из информации на сайте «На урок».

— В конце февраля там уже появились официальные результаты конкурса, — говорит она. – Коллеги отреагировали отлично, поздравляли. У нас в коллективе очень творческая атмосфера, все  искренне за меня порадовались.

Людмила Бережная учит детей доброму и вечному вот уже 25 лет. Сейчас она – завуч по учебно-воспитательной работе в 144-й гимназии и вот уже девять лет преподает предмет «Основы здоровья», в котором просто души не чает.

— Предмет сейчас особенно актуален. Тем более что в планах МОН – выделить на него пять часов в неделю вместо часа, как сейчас. Дети любят мои уроки – внимательно слушают, с удовольствием работают. Если подходить к работе творчески — естественно, и результат будет налицо. Я обожаю свой предмет, и дети это чувствуют.

Кто иллюстрирует книги?


Ирина Ерматова преподает в гимназии искусство.

— На суд жюри я представила разработку «Дизайн книги. Иллюстрация». Остановилась именно на этой теме, потому что она показалась мне очень интересной. До этого я провела открытый урок, на котором рассказывала слушателям и об истории появления иллюстрации, и о людях, которые иллюстрировали книги, показывала видео об изобретении книгопечатного станка. А потом мы рисовали иллюстрации к любимым книгам. Все посетившие урок были в восторге, говорят, почерпнули для себя много нового и интересного. Вот эту разработку я и отправила на конкурс, — поделилась Ирина Ерматова.

В 144-й гимназии она работает уже 24-й год.

— Как окончила свое музыкальное училище, пришла в эту школу и расту здесь, — улыбается она. – Вообще, я учитель музыки. Но по новой программе наша гимназия выбрала интегрированный курс «Искусство». И вот уже с пятого класса – в нынешнем году бывшие пятиклашки уже в девятом классе – я веду по новой программе этот курс. Мне очень нравится предмет, потому что мы рассматриваем какую-то определенную тему не только с музыкальной точки зрения, но и со стороны изобразительного искусства.

По словам Ирины Ерматовой, по программе на этот курс для учеников пятых-седьмых классов выделяется по два часа в неделю, а для восьмых-девятых  – по часу. Дети очень увлечены предметом.

— Мы изучаем разные жанры, я рассказываю и о художниках, и о композиторах – в какое время что творили, какие были правила, требования, предпочтения, как люди себя выражали. Дети с удовольствием ходят на занятия, потому что среди наших учеников очень много творческих талантливых детей, — говорит она. — Тем более что искусство очень важно для общего развития современного человека, для формирования всесторонне развитой личности.

О памятниках Парижа – в викторине


Учитель украинского языка и литературы, а также французского языка Анна Яценко покорила жюри креативным изложением материала о памятниках Парижа.

— У меня накопилось очень много материала о памятниках Парижа. Я собрала все это в презентацию, чтобы поделиться опытом с коллегами и заинтересовать детей. У меня изложение материала представлено в игровой форме – в виде викторины, кроссворда. Например, в кроссворде были картинки памятников Парижа, и нужно было написать, как они называются – естественно, на французском языке. Одним из заданий викторины, например, было такое: в каком музее Парижа собраны известные памятники искусства – такие, как Джоконда, Ника? Какой памятник построен в честь побед Наполеона?  — рассказывает Анна Яценко. – И к каждому заданию – куча картинок. А в конце – обязательно ответы, чтобы все поняли, насколько хорошо знают памятники французской столицы. Дети справили с заданиями отлично! Отгадали практически все.

Анна Яценко преподает в гимназии №144 уже 20 лет.

— Я окончила Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды по специальности украинский язык и литература, французский язык, — рассказывает она. – Дети очень хотят учить французский, но он представлен далеко не во всех школах. В некоторых его ввели как второй язык, а в нашей он пока идет как курс «по выбору». Но будем надеяться, что возможно будут какие-то изменения.

Поздравляем победителей!


Среди победителей конкурса «На урок», которые преподают в школах Харькова и области:
  • Татьяна Выстороп – учитель истории и правоведения, Первомайская школа Змиевского районного совета, Харьковская область. Номинации: всемирная история, история Украины, правоведение.
  • Ирина Быкова – учитель начальных классов, Первомайская школа Змиевского районного совета, Харьковская область. Номинация: литературное чтение.
  • Ирина Ерматова – учитель искусства, художественной культуры, гимназия №144, Харьков. Номинация: искусство.
  • Людмила  Бережная – заместитель директора по ОВ, учитель основ здоровья, гимназия №144, Харьков. Номинация: основы здоровья.
  • Наталья Вдова – практический психолог, Лозовская гимназия Лозовского городского совета, Харьковская область. Номинация: психология.
  • Игорь Андриенков – заместитель директора по УВР, учитель английского и русского языков, Новониколаевская школа Шевченковского районного совета, Харьковская область. Номинация: русский язык.
  • Елена Красник – учитель начальных классов, Зачепиловская школа Зачепиловского районного совета, Харьковская область. Номинация: Украинский язык.
  • Анна Яценко – учитель украинского языка и литературы, французского языка, гимназия №144, Харьков. Номинация: французский язык.

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