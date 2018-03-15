Харьковских учителей оценили за креатив

Среди 138 победителей — восемь педагогов из Харьковской области. Причем трое из них преподают в 144-й городской гимназии. Чем же покорили харьковские учителя строгое жюри?
Как сообщили организаторы проекта, в февральском масштабном всеукраинском конкурсе для учителей «На урок!» приняли участие 2341 педагог, предоставившие 6625 авторских разработок. Всего в конкурсе 138 победителей. Признание получили педагоги из 1023 образовательных учреждений Украины. Среди победителей есть восемь учителей, представляющих Харьковскую область, трое из них – из Харькова. Причем все три харьковских педагога–победителя учат детей в 144-й гимназии.
Так, в номинации «Искусство» жюри покорил урок Ирины Ерматовой для седьмого класса на тему: «Дизайн книги. Иллюстрация». Анна Яценко провела уникальную викторину по французскому языку для девятого класса, став победительницей в номинации «Французский язык». А Людмила Бережная отличилась в номинации «Основы здоровья» разработкой классного часа «Влияние образа жизни семьи на здоровье» для учащихся пятых-шестых классов.
О жизненных ценностях – на примере притч
— Это была моя авторская разработка, — поделилась с «Вечерним Харьковом»
Людмила Бережная. – Я представила на суд жюри урок «Ценности в жизни человека» и, скорее всего, жюри зацепило то, что я сделала подборку притч, повествующих о жизненных ценностях. Одна из них, например, о том, как профессор читает лекцию студентам и постепенно складывает в баночку камни – сначала крупные, потом мелкие. Вот эти камни и олицетворяют самые главные жизненные ценности – семью, любовь, здоровье, – которые нельзя разбрасывать, их нужно собирать, хранить. Ведь мы зачастую ценим в жизни то, что в общем-то не так уж важно. А то, что нужно ценить и беречь, отбрасываем, ставим на второй план. В наше время это особенно актуально. Плюс сыграла свою роль красочная презентация с музыкальным сопровождением, которую я подготовила к уроку. Я давала открытый урок в этом направлении и решила поделиться своим опытом с коллегами на сайте проекта.
О том, что можно принять участие в конкурсе, Людмила Константиновна узнала от своей коллеги-завуча.
— Она мне подсказала, что существует сайт «На урок»
, на котором можно выставлять свои разработки. Я зарегистрировалась и выложила свои работы. А потом состоялся конкурс, — рассказывает Людмила Бережная. – Честно говоря, победа стала для меня неожиданностью и большой радостью. Кстати, из нашей гимназии аж три победителя. Я очень горжусь нашей школой!
О том, что попала в число победителей, Людмила Бережная узнала опять-таки из информации на сайте «На урок».
— В конце февраля там уже появились официальные результаты конкурса, — говорит она. – Коллеги отреагировали отлично, поздравляли. У нас в коллективе очень творческая атмосфера, все искренне за меня порадовались.
Людмила Бережная учит детей доброму и вечному вот уже 25 лет. Сейчас она – завуч по учебно-воспитательной работе в 144-й гимназии и вот уже девять лет преподает предмет «Основы здоровья», в котором просто души не чает.
— Предмет сейчас особенно актуален. Тем более что в планах МОН – выделить на него пять часов в неделю вместо часа, как сейчас. Дети любят мои уроки – внимательно слушают, с удовольствием работают. Если подходить к работе творчески — естественно, и результат будет налицо. Я обожаю свой предмет, и дети это чувствуют.
Кто иллюстрирует книги?
Ирина Ерматова преподает в гимназии искусство.
— На суд жюри я представила разработку «Дизайн книги. Иллюстрация». Остановилась именно на этой теме, потому что она показалась мне очень интересной. До этого я провела открытый урок, на котором рассказывала слушателям и об истории появления иллюстрации, и о людях, которые иллюстрировали книги, показывала видео об изобретении книгопечатного станка. А потом мы рисовали иллюстрации к любимым книгам. Все посетившие урок были в восторге, говорят, почерпнули для себя много нового и интересного. Вот эту разработку я и отправила на конкурс, — поделилась Ирина Ерматова.
В 144-й гимназии она работает уже 24-й год.
— Как окончила свое музыкальное училище, пришла в эту школу и расту здесь, — улыбается она. – Вообще, я учитель музыки. Но по новой программе наша гимназия выбрала интегрированный курс «Искусство». И вот уже с пятого класса – в нынешнем году бывшие пятиклашки уже в девятом классе – я веду по новой программе этот курс. Мне очень нравится предмет, потому что мы рассматриваем какую-то определенную тему не только с музыкальной точки зрения, но и со стороны изобразительного искусства.
По словам Ирины Ерматовой, по программе на этот курс для учеников пятых-седьмых классов выделяется по два часа в неделю, а для восьмых-девятых – по часу. Дети очень увлечены предметом.
— Мы изучаем разные жанры, я рассказываю и о художниках, и о композиторах – в какое время что творили, какие были правила, требования, предпочтения, как люди себя выражали. Дети с удовольствием ходят на занятия, потому что среди наших учеников очень много творческих талантливых детей, — говорит она. — Тем более что искусство очень важно для общего развития современного человека, для формирования всесторонне развитой личности.
О памятниках Парижа – в викторине
Учитель украинского языка и литературы, а также французского языка Анна Яценко покорила жюри креативным изложением материала о памятниках Парижа.
— У меня накопилось очень много материала о памятниках Парижа. Я собрала все это в презентацию, чтобы поделиться опытом с коллегами и заинтересовать детей. У меня изложение материала представлено в игровой форме – в виде викторины, кроссворда. Например, в кроссворде были картинки памятников Парижа, и нужно было написать, как они называются – естественно, на французском языке. Одним из заданий викторины, например, было такое: в каком музее Парижа собраны известные памятники искусства – такие, как Джоконда, Ника? Какой памятник построен в честь побед Наполеона? — рассказывает Анна Яценко. – И к каждому заданию – куча картинок. А в конце – обязательно ответы, чтобы все поняли, насколько хорошо знают памятники французской столицы. Дети справили с заданиями отлично! Отгадали практически все.
Анна Яценко преподает в гимназии №144 уже 20 лет.
— Я окончила Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды по специальности украинский язык и литература, французский язык, — рассказывает она. – Дети очень хотят учить французский, но он представлен далеко не во всех школах. В некоторых его ввели как второй язык, а в нашей он пока идет как курс «по выбору». Но будем надеяться, что возможно будут какие-то изменения.
Поздравляем победителей!
Среди победителей конкурса «На урок», которые преподают в школах Харькова и области:
- Татьяна Выстороп – учитель истории и правоведения, Первомайская школа Змиевского районного совета, Харьковская область. Номинации: всемирная история, история Украины, правоведение.
- Ирина Быкова – учитель начальных классов, Первомайская школа Змиевского районного совета, Харьковская область. Номинация: литературное чтение.
- Ирина Ерматова – учитель искусства, художественной культуры, гимназия №144, Харьков. Номинация: искусство.
- Людмила Бережная – заместитель директора по ОВ, учитель основ здоровья, гимназия №144, Харьков. Номинация: основы здоровья.
- Наталья Вдова – практический психолог, Лозовская гимназия Лозовского городского совета, Харьковская область. Номинация: психология.
- Игорь Андриенков – заместитель директора по УВР, учитель английского и русского языков, Новониколаевская школа Шевченковского районного совета, Харьковская область. Номинация: русский язык.
- Елена Красник – учитель начальных классов, Зачепиловская школа Зачепиловского районного совета, Харьковская область. Номинация: Украинский язык.
- Анна Яценко – учитель украинского языка и литературы, французского языка, гимназия №144, Харьков. Номинация: французский язык.