В колонию привезли новое оборудование 15 марта 2018 г. Павел Гусев 0 0

В минувший вторник, 13 марта, в государственном учреждении «Кременчугская воспитательная колония» введено в эксплуатацию новое технологическое и продовольственное оборудование.

Для улучшения коммунально-бытовых условий воспитанников учреждения в помещении банно-прачечного комплекса установлена новая стиральная машина, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. В горячем цехе столовой теперь есть новая электрическая промышленная плита с жаровым шкафом, а также электрическая промышленная сковорода, в мясо-рыбном цехе – морозильная камера объемом 200 литров.



– Новое оборудование позволяет бесперебойно, вовремя и качественно постирать одежду, приготовить пищу и сохранить продукцию, – отметил начальник учреждения Александр Сайко.