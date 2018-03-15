Общество

  • 122
    •  / 

В колонию привезли новое оборудование

В колонию привезли новое оборудование
В минувший вторник, 13 марта, в государственном учреждении «Кременчугская воспитательная колония» введено в эксплуатацию новое технологическое и продовольственное оборудование.
Для улучшения коммунально-бытовых условий воспитанников учреждения в помещении банно-прачечного комплекса установлена новая стиральная машина, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. В горячем цехе столовой теперь есть новая электрическая промышленная плита с жаровым шкафом, а также электрическая промышленная сковорода, в мясо-рыбном цехе – морозильная камера объемом 200 литров.

– Новое оборудование позволяет бесперебойно, вовремя и качественно постирать одежду, приготовить пищу и сохранить продукцию, – отметил начальник учреждения Александр Сайко.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей15 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3217.67 грн
100 USD 2601.4 грн
10 RUB 4.5689 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи