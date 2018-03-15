Когда нотариус может отказать в заключении сделки

Подскажите, пожалуйста, в каких случаях нотариус может отказать в заключении сделки? И должен ли сообщить, по какой именно причине отказано?

Виктор

не представлены сведения (информация) и документы, необходимые для совершения нотариального действия;

действие подлежит совершению другим нотариусом или должностным лицом, совершающим нотариальные действия;

есть сомнения в том, что физическое лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, осознает значение, содержание, правовые последствия этого действия, или есть подозрение, что этот человек действует под влиянием насилия;

с просьбой о совершении нотариального действия обратилось лицо, которое в установленном порядке признано недееспособным, или уполномоченный представитель не имеет необходимых полномочий;

сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в его уставе или положении, или выходит за пределы ее деятельности;

лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, не внесло плату за его совершение;

лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, не внесло установленные законодательством платежи, связанные с ее совершением.

Как разъяснила заведующая Седьмой харьковской нотариальной конторой Ирина Теленкова, нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если:совершение такого действия противоречит законодательству Украины;Нотариусы не принимают для совершения нотариальных действий документы, если они не соответствуют требованиям, установленным Законом Украины «О нотариате», а именно: не соответствуют требованиям законодательства или содержат сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического лица или деловую репутацию юридического лица; имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления; документы, тексты которых невозможно прочитать вследствие повреждения, а также документы, написанные карандашом.Нотариус по требованию лица, которому отказано в совершении нотариального действия, обязан изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус в течение трех рабочих дней выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия.