С 25 марта поезда пойдут «по-летнему» 15 марта 2018 г. Олег Столбецов 0 0

С 25 марта, когда Украина перейдет на «летнее» время, будут внесены изменения в расписание пассажирских поездов.

Прежде всего изменения коснутся пяти пар поездов межгосударственного сообщения, курсирующих через Харьков в соседние Россию и Беларусь и обратно, поскольку в этих странах сезонный перевод стрелок часов не осуществляется. Поезд №20 Харьков – Москва будет отправляться в 22.16 вместо 21.16, поезд №143 Харьков – Санкт-Петербург – в 6.45 вместо 6.14, поезд №369 Харьков – Баку – в 0.17 по вторникам вместо 23.36 по понедельникам. Поезд №19 Москва – Харьков будет прибывать в 8.51 вместо 7.51, поезд №144 Санкт-Петербург – Харьков – в 21.06 вместо 20.15, поезд №370 Баку – Харьков – в 2.16 вместо 1.14. Транзитные поезда будут иметь стоянку в Харькове: №74 Кривой Рог, Днепр – Москва – 22.45 – 23.44 вместо 21.45 – 22.44, №73 Москва – Кривой Рог, Днепр – 4.11 – 5.01 вместо 3.11 – 4.01, №100/99 Минск – Запорожье – 1.17 – 1.39 вместо 0.15 – 0.37, №100/99 Запорожье – Минск – 5.50 – 6.16 вместо 5.02 – 5.25. При этом расписание движения данных поездов на территориях России, Беларуси и Азербайджана не изменится.



Частичные изменения (часто в пределах всего нескольких минут по отдельным станциям) коснутся и расписания некоторых поездов внутригосударственного сообщения, а также пригородных электричек. Поэтому, планируя поездки по железной дороге на 25 марта и последующие даты, необходимо сверить расписание на вокзалах или на официальном сайте «Укрзалiзницi».