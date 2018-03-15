В Харькове может появиться урбан-парк для представителей уличных культур 15 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Делегация Представительства Европейского Союза в Украине посещает Харьков с информационно-просветительским визитом в рамках кампании «Строим Европу в Украине».