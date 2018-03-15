Экономика

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«Нафтогаз» и «Газпром» договорились о встрече

«Нафтогаз» и «Газпром» договорились о встрече
НАК «Нафтогаз Украины» сообщил о договоренности с российским «Газпромом» о проведении встречи до конца марта.
Как сообщается в Faacebook "Нафтогаза", компания проинформирует "Газпром", что не согласна на разрыв газовых контрактов.

"Кроме того, мы послали "Газпрому" требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", - цитирует пресс-служба главного коммерческого директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко.

Таким образом в "Нафтогазе" отреагировали на заявление зампредседателя правления "Газпрома" Александра Медведева о том, что украинская компания подтвердила готовность начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов.

"Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа", - сказал Медведев.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что "в текущих условиях уже украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины". По словам Миллера, "Газпром" готов выслушать и рассмотреть такие предложения.

Накануне в "Газпроме" заявили, что на расторжение контрактов с Украиной уйдет полтора-два года. Газовый и транзитный контракты между Украиной и Россией действуют до конца 2019 года.

Напомним, согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 22 декабря, "Нафтогаз" должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

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