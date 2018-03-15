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Еврокомиссия изменит правила выдачи шенгенских виз

Еврокомиссия изменит правила выдачи шенгенских виз
Еврокомиссия объявила о разработке поправок в визовые правила Евросоюза, направленных на упрощение въезда в шенгенское пространство.
Как говорится в документе, размещенном на официальном сайте Еврокомиссии, основным нововведением должно стать ощутимое сокращение максимальных сроков выдачи виз - с 15 до 10 дней. Также заявку на визу можно будет подавать за шесть месяцев до поездки. Процедуру ее заполнения и подачи предполагается сделать полностью в электронном виде.

Также планируют ввести еще одну категорию виз - краткосрочных. Они будут выдаваться непосредственно на границе. Их получатели смогут находиться только на территории той страны, в которой она выдана.

Отмечается также, что туристы, которые регулярно приезжают в ЕС, смогут рассчитывать на получение долгосрочных многократных виз со сроком действия от 1 года до 5 лет в ускоренном порядке.

Кроме этого, Еврокомиссия намерена повысить цену консульского сбора для граждан третьих стран - с 60 до 80 евро.

Напомним, в ночь на 11 июня 2017 года официально вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом.

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