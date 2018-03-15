Сегодня Совбез ООН обсудит крымский вопрос в формате Арріа 15 марта 2018 г. источник 0 0

Совет Безопасности ООН проведет в четверг заседание по Крыму, в том числе по подготовке российскими властями на оккупированном полуострове "выборов" президента РФ, а также о возможных путях деоккупации украинской территории.

Обсуждение пройдут в формате Арріа, сообщил в комментарии Укринформу представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.



"Украину на заседании будет представлять заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Кроме членов Совета Безопасности, в дискуссии также примут участие представители Меджлиса крымскотатарского народа. Ожидается также обращение бывшего специального советника генсека ООН по Украине Роберта Сэрри", - сказал украинский дипломат.



Он отметил, что проведение слушаний инициировала делегация Украины в ООН. Ее поддержали нынешние члены Совбеза, в частности Швеция, Великобритания, Польша, Нидерланды и Соединенные Штаты.



"Важно будет обсудить ситуацию в Крыму накануне запланированных там незаконных выборов президента России. Позиция украинской стороны в этом вопросе принципиальная - организация оккупационными властями так называемого народного волеизъявления в АР Крым и городе Севастополе является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Россией общепризнанных норм международного права", - подчеркнул Николенко.



Кроме того, речь пойдет об усилении роли Совета Безопасности, генерального секретаря и ООН в целом для решения вопроса деоккупации Крыма. "Дискуссия также будет касаться обеспечения выполнения Россией решений ООН по проблематике Крыма, в частности резолюций Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины и ситуации с правами человека", - отметил дипломат.



Заседание СБ ООН по формуле Арріа проводятся, чтобы предоставить членам Совета возможность получить информацию от широкого круга участников, которые обычно не могут быть выслушанными в Совбезе. Такие обсуждения могут проводиться в закрытом (с участием только членов СБ ООН) и открытом (для всех государств-членов ООН) форматах и позволяют вести прямой диалог с представителями правительств, международных организаций и негосударственными актерами по вопросам, которые входят в сферу компетенции СБ ООН.