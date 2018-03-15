Экономика

  • 126
    •  / 

Сколько денег украинцы хранят на депозитах

Сколько денег украинцы хранят на депозитах
Объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль вырос на 1,4% – до 482,974 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 0,4%, до 13,560 млрд долл.
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, текущий объем гривневых депозитов на 1,5% ниже показателя на начало года, валютных – на 1,2%.

Остатки по гривневым кредитам выросли на 0,8% в феврале и на 1,9% с начала года - до 580,037 млрд грн. Остатки по валютным кредитам (в долларовом эквиваленте) сократились на 0,4% в феврале, но при этом выросли на 5,4% с начала года - до 16,743 млрд долл.

Напомним, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год вырос на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,676 млрд долл.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей15 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3217.67 грн
100 USD 2601.4 грн
10 RUB 4.5689 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи