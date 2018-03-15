В Харькове проходит всеукраинский конкурс среди мастеров легкой промышленности

«Прорыв легкой промышленности Украины» - это ежегодный конкурс, который проходит в разных городах Украины, в рамках которого участники приезжают друг к другу в гости, делятся опытом и открывают для себя страну. По словам организаторов, основная идея мероприятия - максимальная популяризация швейной профессии в виде качественных креативных коллекций, которые с удовольствием будут использовать по всей Украине.
В этом году по приглашению Харьковского городского совета
и при содействии Управления инновационного развития и имиджевых проектов Всеукраинский конкурс профессионального мастерства проходит с 14 по 16 марта в Харькове. В рамках мероприятия участники представят современные коллекции для работников театров и музеев, костюмы для детских коллективов и солистов театра. Задача конкурсантов - при разработке дизайна коллекций найти оптимальное решение для создания современной одежды для персонала конкретных музеев или театров своего региона, которая будет соответствовать модным трендам.
Финал конкурса состоится 16 марта с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. Конторская, 5.