Украинцы проведут в Антарктике пять новых исследований 15 марта 2018 г. источник 0 0

Участники 23-й Украинской антарктической экспедиции, которые отправятся на станцию Академик Вернадский в конце марта, начнут проводить пять новые видов исследований.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки со ссылкой на и.о. директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого, исследователи начнут фотоидентифицировать каталоги китов, а также обновят и продолжат такие же каталоги тюленей Ведделла.



"Личное "опознание" каждого кита или тюленя позволяет лучше отслеживать пути их миграции и разработать эффективные программы их сохранения", - говорится в сообщении.



Также в почвах Антарктики ученые будут изучать микробы и их средства приспособления к экстремальным условиям, а по остаткам чешуи, кожи и других "экологических ДНК" в воде будут определять состав живых организмов. С помощью метода электронной ДНК можно определить "генетические следы" всех видов животных, побывавших в воде в течение последних трех дней. Таким образом, есть возможность получить более полный список фауны Антарктиды.



Еще два вида исследований будут направлены на изучение загрязнения окружающей среды. Первый будет касаться изучения содержания микропластика в воде, а второй - анализа содержания химических загрязнителей в тканях рыб и моллюсков. Такие исследования покажут, насколько быстро загрязнения переносятся между континентами. Также это даст дополнительные аргументы для ограничения использования химикатов или уменьшения использования пластика в мире.



Дикий также рассказал, что в ближайшие годы ученые также планируют восстановить морские исследования в Южном океане, а в перспективе - двигаться вглубь Антарктики и развивать научные исследования в Арктике.



Еще один важный вопрос - восстановление гендерного равенства при отборе сезонных и годовых экспедиций на станцию.



"Недопуск женщин в украинском антарктическую станцию - безобразие, неслыханное в 21 веке... Отныне Украинская станция открыта для всех, независимо от пола и гендера", - подчеркнул глава НАНЦ.