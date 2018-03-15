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Британия обвинила РФ в нарушении устава ООН и Конвенции о химическом оружии

Британия обвинила РФ в нарушении устава ООН и Конвенции о химическом оружии
Постоянный представитель Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт заявил в среду, что Россия имеет отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и тем самым она нарушила Статью 2 Устава ООН.
"Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основание международного законного порядка", - сказал он на заседании Совета безопасности ООН.

При этом постпред Британии отметил, что Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, по его словам, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Кроме того Брейтуэйт заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, скрыв информацию о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок".

"Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция (. . .) Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах", - сказал он на заседании Совбеза ООН в среду.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН проводилось по инициативе Великобритании в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля.

Напомним, в начале марта стало известно, что в Великобритании госпитализировали с серьезным отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990-х и начале 2000-х передавал Лондону данные о российских разведчиках, работающих под прикрытием в Европе.

Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания высылает российских дипломатов


Как известно, Скрипаль с позывным Forthwith был ценным и высокооплачиваемым сотрудником британской разведки. За 10 лет работы на МИ-6 (Секретная служба разведки) он передал много ценной информации, среди которой был весь телефонный справочник агентов ГРУ РФ.

Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Великобритания обвиняет Россию


Скрипаль, когда-то полковник в российской военной разведки, был признан виновным в государственной измене в России в 2006 году, он был арестован в 2004 году Федеральной службой безопасности России (ФСБ) по подозрению в выдаче десятков российских агентов британской разведке и был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Россия ответила на ультиматум Великобритании


Позже он был помилован в 2010 году президентом Дмитрием Медведевым в рамках шпионского обмена, чтобы вернуть 10 российских агентов в США обратно в Москву.

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