Британия обвинила РФ в нарушении устава ООН и Конвенции о химическом оружии 15 марта 2018 г. источник 0 0

Постоянный представитель Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт заявил в среду, что Россия имеет отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и тем самым она нарушила Статью 2 Устава ООН.