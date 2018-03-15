Как продлить жизнь и похудеть
15 марта 2018 г.
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15 марта 2018 г.
Исследования с применением таких модельных организмов, как грызуны, показали, что старение и ожирение сопровождаются хроническими воспалительными процессами в специфических областях мозга, включая гипоталамус, мозолистое тело и свод мозга, состоящий из белого вещества. Главную роль в этом играют микроглии — клетки иммунной системы (макрофаги), участвующие в разрушении и поглощении инородных агентов и погибших клеток.
В ходе эксперимента были использованы мыши в возрасте шести месяцев или двух лет, которые сидели на диете либо с высоким содержанием жиров, либо с низким. При этом более старым грызунам давали корм с низким содержанием калорий или им был обеспечен доступ к беговому колесу. Оказалось, что самым эффективным способом снизить активность микроглии в мозге, связанную со старением и ожирением, была диета с низким содержанием жиров и калорий.
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