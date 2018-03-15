Культура

  • 90
    •  / 

Названы самые жуткие фильмы ужасов всех времен

Названы самые жуткие фильмы ужасов всех времен
Портал BuzzFeed составил рейтинг наиболее страшных хорроров в истории кинематографа.
В список, опубликованный в среду, 14 марта, вошли 38 фильмов.

Первым в перечне указан фильм 2009 года «Коллекционер» режиссера Маркуса Данстэна. В нем рассказывается о воре, забравшемся в загородный дом, в котором хозяйничает маньяк в маске.

На второй строчке — хоррор «Женщина в черном» с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Действие ленты происходит в конце XIX века — молодой юрист сталкивается с призраком женщины, обитающим в старом поместье. На третьем месте разместилась картина «Зеркала», ремейк южнокорейского фильма ужасов «Зазеркалье».

Также в первой десятке указаны «Кладбище домашних животных», «Взаперти», «Полтергейст», «Мгла», «Хеллоуин», «Проклятие» и «Незнакомцы». Перечень ужастиков составлялся на основе комментариев читателей портала. В нем также оказались хорроры «Оно» 2014 года, «Оно» 1990 года, «Прочь», «Пила», «Спуск», «Изгоняющий дьявола», «Астрал», «У холмов есть глаза» и «Ребенок Розмари».

 

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей15 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3217.67 грн
100 USD 2601.4 грн
10 RUB 4.5689 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи