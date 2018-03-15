Названы самые жуткие фильмы ужасов всех времен

Портал BuzzFeed составил рейтинг наиболее страшных хорроров в истории кинематографа.

В список, опубликованный в среду, 14 марта, вошли 38 фильмов.

Первым в перечне указан фильм 2009 года «Коллекционер» режиссера Маркуса Данстэна. В нем рассказывается о воре, забравшемся в загородный дом, в котором хозяйничает маньяк в маске.

На второй строчке — хоррор «Женщина в черном» с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Действие ленты происходит в конце XIX века — молодой юрист сталкивается с призраком женщины, обитающим в старом поместье. На третьем месте разместилась картина «Зеркала», ремейк южнокорейского фильма ужасов «Зазеркалье».

Также в первой десятке указаны «Кладбище домашних животных», «Взаперти», «Полтергейст», «Мгла», «Хеллоуин», «Проклятие» и «Незнакомцы». Перечень ужастиков составлялся на основе комментариев читателей портала. В нем также оказались хорроры «Оно» 2014 года, «Оно» 1990 года, «Прочь», «Пила», «Спуск», «Изгоняющий дьявола», «Астрал», «У холмов есть глаза» и «Ребенок Розмари».