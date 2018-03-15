Ученые выяснили источник высокого интеллекта у детей
15 марта 2018 г.
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15 марта 2018 г.
«Наше исследование выявило, какие именно гены ответственны за интеллект. Кроме того, возможно, здоровье и интеллект связаны, так как на них влияют одни и те же гены», — рассказал руководитель исследовательского проекта Айан Дири.
Ученым удалось определить коэффициент интеллекта (IQ) независимой группы людей, анализируя только их ДНК. Подсчеты показали, что от 50 до 80 процентов интеллектуальных способностей передается именно по наследству.
В декабре 2017 года ученые выяснили, что употребление в пищу рыбных продуктов способствует развитию интеллектуальных способностей.
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