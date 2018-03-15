Здоровье

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Ученые выяснили источник высокого интеллекта у детей

Ученые выяснили источник высокого интеллекта у детей
Группа исследователей из Эдинбургского университета (Шотландия) провела масштабное исследование, сравнив вариации ДНК более чем 240 тысяч человек со всего мира и обнаружила более 500 генов, которые связаны с интеллектом.
Это в 10 раз больше, чем смогли найти ранее.

«Наше исследование выявило, какие именно гены ответственны за интеллект. Кроме того, возможно, здоровье и интеллект связаны, так как на них влияют одни и те же гены», — рассказал руководитель исследовательского проекта Айан Дири.

Ученым удалось определить коэффициент интеллекта (IQ) независимой группы людей, анализируя только их ДНК. Подсчеты показали, что от 50 до 80 процентов интеллектуальных способностей передается именно по наследству.

В декабре 2017 года ученые выяснили, что употребление в пищу рыбных продуктов способствует развитию интеллектуальных способностей.

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