В Японии нашли крупнейший затерянный клад
15 марта 2018 г.
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15 марта 2018 г.
Монеты были обнаружены на раскопках в префектуре Сайтама в городе Хасуда. Они датированы средневековой «Эпохой воюющих провинций» (период Сэнгоку), которая закончилась установлением сегуната Токугава. Находка представляет собой хорошо сохранившийся кувшин высотой 70 сантиметров, в котором хранились 260 тысяч медных монет. В середине каждой монеты — отверстие, через которое пропускали веревку.
Клад выставили в хранилище культурных ценностей города Кумагая. Археологи считают, что захоронение было сделано после XV века в целях сбережения имущества в смутное время.
Период Сэнгоку начался в XV веке, когда сегуны самурайского рода Асикага потеряли контроль над страной. Это привело к децентрализации государственной власти и военным столкновениям между правителями различных провинций.
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