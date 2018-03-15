В беспроводной зарядке разглядели угрозу для iPhone X
15 марта 2018 г.
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15 марта 2018 г.
Автор издания Эдриан Кингсли-Хьюз заметил, что за полгода его iPhone прошел 135 полных циклов зарядки. Шесть месяцев назад Хьюз начал пользоваться беспроводным зарядным устройством, и как он утверждает, теперь вынужден постоянно заряжать смартфон.
Хьюз не уточняет, о какой модели идет речь — об iPhone X или 8, — но отмечает, что аккумулятор его предыдущего iPhone 6 Plus после 800 циклов зарядки по-прежнему имеет 80 процентов от первоначальной емкости.
Как пишет Mashable, пользователи телефонов на базе Android также столкнулись со значительным износом аккумуляторов при использовании беспроводных зарядок.
В конце 2017 года Apple призналась, что намеренно занижает производительность смартфонов со старым аккумулятором. Корпорация пообещала пользователям возместить затраты на замену батарей iPhone.
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