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В беспроводной зарядке разглядели угрозу для iPhone X

В беспроводной зарядке разглядели угрозу для iPhone X
Беспроводная зарядка для iPhone X и iPhone 8 приводит к большему износу батареи, чем зарядка через кабель.

Автор издания Эдриан Кингсли-Хьюз заметил, что за полгода его iPhone прошел 135 полных циклов зарядки. Шесть месяцев назад Хьюз начал пользоваться беспроводным зарядным устройством, и как он утверждает, теперь вынужден постоянно заряжать смартфон.

Хьюз не уточняет, о какой модели идет речь — об iPhone X или 8, — но отмечает, что аккумулятор его предыдущего iPhone 6 Plus после 800 циклов зарядки по-прежнему имеет 80 процентов от первоначальной емкости.

Как пишет Mashable, пользователи телефонов на базе Android также столкнулись со значительным износом аккумуляторов при использовании беспроводных зарядок.

В конце 2017 года Apple призналась, что намеренно занижает производительность смартфонов со старым аккумулятором. Корпорация пообещала пользователям возместить затраты на замену батарей iPhone.

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