Юрий Луценко озвучил версию следствия о подготовке Надеждой Савченко теракта в ВР 15 марта 2018 г. источник 0 0

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко планировала устроить взрывы в правительственной ложе парламента, минометами обстрелять зал заседаний и потом из автоматов добивать выживших.

«У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала распоряжения о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет», – заявил генеральный прокурор с трибуны парламента.



Он сообщил, что уже сегодня он внесет в парламент представления о привлечении Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте.



Напомним, 14 марта 2018 года стало известно, что она является фигурантом дела Владимира Рубана, задержанного во время перевозки оружия из ОРДО. По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.



В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.



Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить.