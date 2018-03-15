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На курорте Кипра будут бороться с пьяными туристами

На курорте Кипра будут бороться с пьяными туристами
На курорте Айя-Напа, что на Кипре, решили бороться с теми кто злоупотребляет алкоголем и ведет себя разнузданно в общественных местах.
Здесь установят современную систему видеонаблюдения, чтобы своевременно задерживать нарушителей порядка и пьяных туристов. Мэр города обратился к туроператорам с просьбой предупреждать отдыхающих о новых стандартах отдыха, что направлены на повышение престижа Айя-Напы.

В частности, в обращении говорится, что в 90-х курорт стал популярным среди молодежи в возрасте 18-30 лет, пишет The Telegraph. Они приезжают сюда для безудержных развлечений, которые мешают большинству отдыхающих гармонично проводить время.

"Мы будем привлекать более платежеспособных туристов, и у нас будет лучшее качество туризма", - говорит мэр города.

За образец в Айя-Напа возьмут практику таких курортов как: Магалуф в Испании, остров Хвар в Хорватии, Солнечный берег в Болгарии и Кавос в Греции. Ранее эти пляжные городка также были центрами отдыха молодежи, которая приезжала сюда ради выпивки и неприличных развлечений. В рамках 5-летнего плана они стали местами семейного отдыха. Такую же стратегию планирует применить мэр средиземноморской оазиса на Кипре.

На развитие курорта выделена колоссальная сумма, чтобы открыть здесь новые отели и пляжи. Только на яхту, что будет курсировать возле Айя-Напы выделили 220 миллионов евро.

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