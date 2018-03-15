Верховная Рада разрешила арест нардепа Евгения Бакулина 15 марта 2018 г. источник 0 0

Верховна Рада одобрила три представления генерального прокурора о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Евгения Бакулина ("Оппозиционный блок").

"За" представления проголосовали 274, 252 и 240 депутатов соответственно.



16 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Раду представления на Бакулина в рамках расследования аферы с закупкой "вышек Бойко" по завышенной стоимости.



По данным Луценко, Бакулин уже несколько лет находится за пределами Украины. Генпрокуратура предлагает ему сделку со следствием. Если Бакулин даст показания против преступной группы бывшего президента Виктора Януковича, а также заплатит компенсацию в госбюджет, ему смягчат наказание.



Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года чиновника задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. 25 апреля Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн, а позже он сумел избраться в Верховную Раду.



Летом 2017 года Луценко сообщил, что Бакулина привлекут к ответственности на основании свидетельств Александра Кацубы, его заместителя по "Нафтогазу".



В 2011 году госпредприятие "Черноморнефтегаз" приобрело две глубоководные буровые платформы по 400 млн долларов каждая. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию. В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму напрямую "Нафтогазу" за $220 млн, тогда как в "Нафтогазе" заявляли, что приобрели ее через Рижскую судоверфь за $400 млн.



Юрий Бойко, который сейчас возглавляет фракцию "Оппозиционный блок" в Раде, занимал должность министра энергетики в 2011 году, и по его фамилии буровые платформы окрестили "вышками Бойко". Однако в мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствие не установило причастности Бойко к закупке плавучих буровых установок по завышенной цене.



В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым.