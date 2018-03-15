Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Россия вышлет британских дипломатов

Как заявил РИА "Новости" глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о сроках, это случится «скоро».
Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по делу Скрипаля, однако на все запросы получила «ничего не значащие отписки». Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.
Захарова назвала действия Лондона «информационно-политическим шоу», а обвинения в адрес России — «абсолютно сумасшедшими».
Напомним, в начале марта стало известно, что в Великобритании госпитализировали с серьезным отравлением
бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990-х и начале 2000-х передавал Лондону данные о российских разведчиках, работающих под прикрытием в Европе.
Как известно, Скрипаль с позывным Forthwith был ценным и высокооплачиваемым сотрудником британской разведки. За 10 лет работы на МИ-6 (Секретная служба разведки) он передал много ценной информации, среди которой был весь телефонный справочник агентов ГРУ РФ.
Скрипаль, когда-то полковник в российской военной разведки, был признан виновным в государственной измене в России в 2006 году, он был арестован в 2004 году Федеральной службой безопасности России (ФСБ) по подозрению в выдаче десятков российских агентов британской разведке и был приговорен к 13 годам лишения свободы.
Позже он был помилован в 2010 году президентом Дмитрием Медведевым в рамках шпионского обмена, чтобы вернуть 10 российских агентов в США обратно в Москву.