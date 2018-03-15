Общество

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Участникам АТО вручили документы на 145 земельных участков в Харьковской области

Участникам АТО вручили документы на 145 земельных участков в Харьковской области
Украинские воины получили приказы о передаче в собственность 82 земельных участков для ведения садоводства и 63 – для ведения личного крестьянского хозяйства.
– Участки для ведения личного крестьянского хозяйства находятся за пределами населенных пунктов Великобурлукского поселкового совета, участки для ведения садоводства – в садоводческом обществе «Пересечанская слобода» в Дергачевском районе Харьковской области, – сообщил начальник ГУ Госгеокадастра в Харьковской области Евгений Оберемок.

В настоящее время в Главное управление Госгеокадастра в Харьковской области поступило 10512 заявлений от участников АТО на оформление земельных участков. Предоставлено 7967 разрешений на разработку документации по землеустройству, на общую площадь 10063,8558 га. Принято 6339 приказов об утверждении документации по землеустройству и передаче в собственность 6340 земельных участков общей площадью 7642,1235 га. Всего в Харьковской области создано 19 садоводческих обществ для участников АТО и членов семей погибших воинов, в том числе 5 – на территории Дергачевского района, сообщает пресс-служба ХОГА.

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