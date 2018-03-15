Участникам АТО вручили документы на 145 земельных участков в Харьковской области 15 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Украинские воины получили приказы о передаче в собственность 82 земельных участков для ведения садоводства и 63 – для ведения личного крестьянского хозяйства.