Харьковские тяжелоатлеты успешно выступили на Кубке Украины 15 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Соревнования проходили с 10 по 13 марта 2018 года в Чернигове. Спортсмены Харьковской области завоевали 11 медалей, в том числе три золотые.

Участие в соревнованиях принимал 141 спортсмен из 22 регионов страны, а по их итогам харьковские тяжелоатлеты завоевали три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды.



Победителями Кубка стали:



- Ирина Деха (весовая категория до 75 кг) - сумма в двоеборье 220кг (100кг в рывке + 120 кг в толчке);



- Мария Гангур (весовая категория до 53кг) - сумма в двоеборье 177 кг (82кг + 95кг);



- Олег Слободянюк (весовая категория свыше 105 кг) - сумма в двоеборье 390кг (170кг + 220кг).



Серебряными призерами стали:



- Камила Конотоп (весовая категория до 58кг) - сумма в двоеборье 173 кг (80 кг в рывке + 93кг в толчке);



- Антон Марущак (весовая категория до 69кг) - сумма в двоеборье 264кг (120кг + 144кг);



- Олег Николаенко (весовая категория до 85кг) - сумма в двоеборье 286кг (135кг + 151кг);



- Василий Пилипенко (весовая категория свыше 105 кг) - сумма в двоеборье 358кг (160кг + 198кг).



Бронзовые награды получили:



- Алина Захарченко (весовая категория до 48кг) - сумма в двоеборье 147 кг (64кг в рывке + 83кг в толчке);



- Екатерина Абибок (весовая категория до 69кг) - сумма в двоеборье 188кг (88кг + 100кг);



- Павел Залипский (весовая категория до 62кг) - сумма в двоеборье 238кг (111кг + 127кг);



- Виталий Овсиенко (весовая категория до 85кг) - сумма в двоеборье 285кг (125кг + 160кг).