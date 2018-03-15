Харьковские тяжелоатлеты успешно выступили на Кубке Украины
15 марта 2018 г.
Вечерний Харьков
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Соревнования проходили с 10 по 13 марта 2018 года в Чернигове. Спортсмены Харьковской области завоевали 11 медалей, в том числе три золотые.
Участие в соревнованиях принимал 141 спортсмен из 22 регионов страны, а по их итогам харьковские тяжелоатлеты завоевали три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды.
Победителями Кубка стали:
- Ирина Деха (весовая категория до 75 кг) - сумма в двоеборье 220кг (100кг в рывке + 120 кг в толчке);
- Мария Гангур (весовая категория до 53кг) - сумма в двоеборье 177 кг (82кг + 95кг);
- Олег Слободянюк (весовая категория свыше 105 кг) - сумма в двоеборье 390кг (170кг + 220кг).
Серебряными призерами стали:
- Камила Конотоп (весовая категория до 58кг) - сумма в двоеборье 173 кг (80 кг в рывке + 93кг в толчке);
- Антон Марущак (весовая категория до 69кг) - сумма в двоеборье 264кг (120кг + 144кг);
- Олег Николаенко (весовая категория до 85кг) - сумма в двоеборье 286кг (135кг + 151кг);
- Василий Пилипенко (весовая категория свыше 105 кг) - сумма в двоеборье 358кг (160кг + 198кг).
Бронзовые награды получили:
- Алина Захарченко (весовая категория до 48кг) - сумма в двоеборье 147 кг (64кг в рывке + 83кг в толчке);
- Екатерина Абибок (весовая категория до 69кг) - сумма в двоеборье 188кг (88кг + 100кг);
- Павел Залипский (весовая категория до 62кг) - сумма в двоеборье 238кг (111кг + 127кг);
- Виталий Овсиенко (весовая категория до 85кг) - сумма в двоеборье 285кг (125кг + 160кг).