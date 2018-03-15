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Харьковчанин победил во французском конкурсе

Харьковчанин победил во французском конкурсе
Студент физико-технического факультета Харьковского национального университета имени Каразина Александр Бурлаенко победил во французском конкурсе студенческих проектов, представив доклад по ядерной физике.
Победитель конкурса посетит Linear Accelerator Laboratory (Лаборатория линейных ускорителей, Франция) и CERN – ведущие организации в сфере ядерных исследований и энергетики.

Приоритетными направлениями конкурсных работ были ядерная физика, ускоряющие технологии, экспериментальные платформы, физика высоких энергий. Конкурс проходил в два этапа, где первый предусматривал отбор проектов по описанию. Второй проходил на базе Французского института (Киев) в формате конференции с участниками. Всего в финальных соревнованиях выступили 12 исследователей (аспиранты, бакалавры и магистры), сообщили в Министерстве образования.

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