Власть

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Из госбюджета выделили 400 млн на «теплые кредиты»

Из госбюджета выделили 400 млн на «теплые кредиты»
Финансирование правительственной программы энергоэффективности увеличено. В частности, в три раза (по сравнению с прошлым годом) возросла финансовая поддержка для ОСМД и ЖСК.
Уже через неделю-полторы программа заработает в государственных банках: «Ощадбанке», «Укргазбанке», «Приватбанке» и «Укрэксимбанке». Украинцы смогут получить безвозвратную помощь на проведение энергоэффективных мероприятий в своих домах: утеплить дом, заменить старый газовый котел на более эффективный негазовый, установить счетчик на воду или отопление за счет государства.

Безвозвратно предоставляется 14 тысяч гривен на семью – в зависимости от суммы, которую берут в банке на энергоэффективные мероприятия. Такой помощью смогут воспользоваться более 180 тысяч украинских семей.

По расчетам правительства, в целом ожидаемый объем инвестиций в энергоэффективность составит около 1 млрд грн, что в результате обеспечит дополнительную экономию энергоресурсов в масштабах государства (газа, электроэнергии, тепловой энергии) в объеме 81,6 млн куб. м ежегодно в эквиваленте природного газа.

Напомним, в Харьковской области действуют две региональные программы, по которым «теплые кредиты» могут получить жители и ОСМД и ЖСК. В этом году на реализацию программ направили 8 млн грн. В частности, на финансирование программы возмещения процентов по кредитам, полученным населением Харьковской области на внедрение энергосберегающих мероприятий, в этом году предусмотрено 6,7 млн грн. В прошлом году кредиты по этой программе получили 1340 жителей области. На финансирование Программы стимулирования объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов Харьковской области к внедрению энергоэффективных технологий в 2018 году выделено 1,3 млн грн. В 2017 году из областного бюджета компенсацию «теплых» кредитов получили 26 ОСМД и ЖСК области.

Энергомодернизация жилья – единственный правильный путь для того, чтобы меньше платить за коммунальные услуги. На коммунальных платежах можно экономить от 40% до 70%. Для этого есть минимум пять способов:

1. Утеплив дом, можно достичь экономии в оплате коммуналки до 50%.

2. На 15% меньше можно платить, если заменить старые окна на энергоэффективные.

3. Счетчик тепла позволяет семье сэкономить 20% семейного бюджета. Если установить регулятор на радиатор, экономия будет еще ощутимее.

4. Энергосберегающие лампочки и датчики движения в совокупности позволяют на 70% меньше платить за электроэнергию.

5. Экономное использование воды, правильное пользование бытовыми приборами – еще одна возможность экономить семейный бюджет.

Напомним, по правительственной программе безвозвратная денежная помощь населению Украины предоставляется в размере:

- 20% безвозвратной помощи - на замену газовых котлов для населения;

- 35% - для физических лиц на внедрение энергоэффективных мероприятий (утепление домов, замену узлов учета воды и тепловой энергии, установка окон);

- 40% - для ОСМД и ЖСК как юридических лиц для проведения термомодернизации.

Если заемщиком является физическое лицо, получающее субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, то размер возмещения составит 35% – как по направлению приобретения котлов, так и для других энергоэффективных мероприятий, но не более 12 тысяч гривен.

Если в составе ОСМД есть семьи-получатели субсидии, такое ОСМД получает возмещение в средневзвешенном размере от 40% до 70% – в зависимости от количества квартир-субсидиантов.

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