В Харькове занялись металлоприемными пунктами 15 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 5 по 10 марта в полицию поступило 35 обращений от работников центров телекоммуникаций о кражах линий связей и другого оборудования в Харьковской области.

Больше всего преступлений было совершено в Новобаварском, Слободском, Основянском районах Харькова, сообщили в обласном управлении полиции.



В начале января старшим участковым офицером полиции Слободского отдела был обнаружен мужчина, который в гаражном боксе осуществлял незаконные операции с металлоломом. По данному факту следователи открыли уголовное производство. Материалы досудебного расследования направлены с обвинительным актом в суд.



2 марта в Лозовой разоблачили 26-летнего местного жителя, который в своем гараже оборудовал незаконный пункт приема изделий из металла.



По состоянию на 12 марта следователями открыто пять уголовных производств по ч. 1 ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от ста до двухсот часов.