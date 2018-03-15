Харьков

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В харьковском вузе выбрали ректора

В харьковском вузе выбрали ректора
Ректором Национального аэрокосмического университета имени Жуковского избран Николай Нечипорук.
Во втором туре 14 марта за Николая Нечипорука проголосовали 57,9% избирателей, против – 28,4%.

Николай Нечипорук был единственным кандидатом в ректоры во втором туре. В первом туре он набрал 49% голосов.
Справка
Николай Васильевич Нечипорук родился 10 ноября 1952 в пос. Малево Млиновского р-на Ровенской области. В 1969 году окончил общеобразовательную школу в пос. Радомышль Луцкого района Волынской области; в 1969-1970 гг. работал в колхозе в поселке Малево; в 1970-1972 гг. проходил срочную военную службу;  в 1973-1979 гг. учился в Харьковском авиационном институте им.Жуковского, специальность – радиоэлектронное оборудование, квалификация – радиоинженер.
После окончания учебы работал в Харьковском авиационном институте: 1979 – инженер; 1979-1998 гг. – директор студгородка; 1998-2004 гг. – проректор по административно-финансовой деятельности; 2004-2017 гг. – проректор по научно-педагогической работе; с 29 июня – исполняющий обязанности ректора.
С 1998 по 2010 год – депутат Киевского районного совета III, IV, V созывов м. Харькова; с 2010 по 2015 год – депутат Харьковского горсовета VI созыва.

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