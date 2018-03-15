Политика

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Минфин США расширил санкционный список в отношении России

Минфин США расширил санкционный список в отношении России
Он внес в список 14 физических лиц и одну организацию - Агентство интернет-исследований.
12 из перечисленных физлиц связаны с агентством, ранее в США их обвинили во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, двое - Григорий Молчанов и Сергей Афанасьев - по данным Минфина связаны с ГРУ РФ.

Напомним, США расследуют «вмешательство России» в американские президентские выборы в 2016 году. По этому делу были выдвинуты официальные обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям. В списке обвиняемых, в частности, Агентство интернет-исследований и бизнесмен Евгений Пригожин.

Обвинение выдвинуто по восьми статьям, в том числе сговор против США и интернет-мошенничество.

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