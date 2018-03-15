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Верховная Рада назначила нового главу НБУ

Верховная Рада назначила нового главу НБУ
Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Петра Порошенко назначить Якова Смолия, с 11 марта 2017 года исполняющего обязанности главы Национального банка, на эту должность на постоянной основе.
За соответствующее постановление (7501) проголосовали 247 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Выступая перед депутатами, представитель президента в парламенте Ирина Луценко отметила, что предложенная кандидатура в полной мере отвечает требованиям законодательства.

По ее словам, Смолий имеет научную степень кандидата экономических наук и работает в банковской системе Украины свыше 25 лет.

«Учитывая указанный практический опыт, высокий профессионализм Якова Смолия, а также его безупречную деловую репутацию, президент Украины обращается к парламенту с предложением поддержать предложенную им кандидатуру на пост главы Национального банка Украины», - сказала она.

В свою очередь, первый заместитель главы парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко сообщил, что представление президента одобрено комитетом.

«Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления о назначении Смолия Якова Васильевича на должность председателя Национального банка Украины», - сказал депутат.

Выступая перед голосованием, Смолий отметил, что цель НБУ под его руководством остается неизменной – это сохранение ценовой и финансовой стабильности, содействие экономическому росту и интеграция украинской финансовой системы с европейской.

«Мы продолжим прилагать усилия, чтобы финансовая система стала еще более устойчивой к внешним шокам. Будем защищать ее стабильность от политических влияний, стоять на страже интересов рынка. И мы не допустим возврата к доминированию фискальной политики над монетарной ценой покупательной способности украинцев», - подчеркнул он.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая прошлого года ее обязанности выполнял первый заместитель главы НБУ Яков Смолий.

Президент 18 января подал в парламент, как того требует Конституция, предложение уволить с поста главы Национального банка Гонтареву и назначить на ее место Смолия.

Сегодня, 15 марта, Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Петра Порошенко уволить Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка Украины.

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