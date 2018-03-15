Верховная Рада назначила нового главу НБУ 15 марта 2018 г. источник 0 0

Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Петра Порошенко назначить Якова Смолия, с 11 марта 2017 года исполняющего обязанности главы Национального банка, на эту должность на постоянной основе.