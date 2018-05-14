Подросткам бесплатно покажут кино 14 мая 2018 г. Ирина Канунникова 0 1

Харьковских подростков приглашают бесплатно посмотреть кино о своих сверстниках. «Гуд бай, Берлин!», «Амели бежит», «Люби меня!» — 21 мая в Харькове стартует первый фестиваль молодежного кино «Кинорейв».