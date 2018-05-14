Харьков

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Подросткам бесплатно покажут кино

Подросткам бесплатно покажут кино
Харьковских подростков приглашают бесплатно посмотреть кино о своих сверстниках. «Гуд бай, Берлин!», «Амели бежит», «Люби меня!» — 21 мая в Харькове стартует первый фестиваль молодежного кино «Кинорейв».
Фестиваль пройдет также в Киеве, Мариуполе и Запорожье. В программу вошли три немецких полнометражных фильма для аудитории от 14 лет.

Фестиваль молодого кино Германии откроется подростковым роуд-муви «Гуд бай, Берлин!» одного из главных немецких режиссеров современности Фатиха Акина. Главные герои фильма – школьники-аутсайдеры: Майк, безответно влюбленный в самую красивую девочку школы, и новенький с непроизносимой для немцев фамилией Чичачов по кличке Чик. Вместе они берут старую «Ладу» и отправляются в путешествие к деду Чика.

Первой любви и побегу от взрослых со всеми их проблемами посвящена кинолента Тобиаса Виманна «Амели бежит» – о девушке, которая лечится от астмы в горном санатории. Амели устала от занудства врачей и решается на побег. Со своим новым другом они попытаются добраться до вершины горы, где, согласно поверью, можно исцелиться от тяжелой болезни.
Фильм «Люби меня!» о бунтарке Саре вошел в программу фестиваля по итогам голосования зрителей. Сара – откровенная, грубая, провокационная девушка и всегда идет против правил. Она кажется сильной и неприступной, однако чувствует себя одинокой и уязвимой.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими титрами.

Фестиваль проводит Гете-институт при поддержке Министерства иностранных дел Германии. Показы – бесплатные, по предварительной регистрации.

В Харькове фильмы можно посмотреть в кинотеатре «Киев».

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