Сколько рыбы в рыбных консервах

Действительно ли в рыбных консервах содержится столько рыбы, сколько указано на этикете? Это и решили выяснить эксперты Центра независимых потребительских экспертиз «Тест».

Насколько безопасны консервы

Высокая цена оправдана высоким качеством

Как оказалось по результатам тестирования, более высокая цена оправдана высоким качеством. Из пятерки протестированных сардин «Премія» и Varto наиболее дорогие, но именно они получили общие оценки «отлично». Оценка «хорошо» — у сардины «Екватор». Общая оценка «удовлетворительно» — у продукции «Вигода». А оценку «плохо», по мнению экспертов «Теста», заслужила марка «Море».

Какую рыбу кладут в банку с сардинами

Информация на этикетке должна помогать потребителю сделать выбор, а не вводить его в заблуждение. К сожалению, производители не всегда придерживаются этих правил. Тестирование сардин, проведенное специалистами ЦНПЭ «Тест», — это еще один пример странной маркировки относительно количества рыбы в банке.В тестировании приняли участие пять марок рыбных консервов «Сардина натуральная с добавлением масла» – «Море», «Екватор», «Вигода», «Премія» и Varto. Все они изготовлены в Украине по отраслевому стандарту ГСТУ 15-70-2001. Эксперты внимательно изучили маркировку, осмотрели упаковку. Все консервы проверили в лаборатории, а также оценили по вкусу.Упаковка у протестированных консервов была одинаковая — типичная жестяная банка.— Единственный нюанс, на который стоит обращать внимание при покупке, — это вес, — подсказывают эксперты. — С виду одинаковые банки встречаются массой по 240 граммов, а также по 230 граммов.А вот маркировка вызвала у экспертов массу вопросов, связанных со своеобразной трактовкой или написанием нормативного требования.— По маркировке замечания были к одному из пунктов, а именно – количеству рыбы, то есть основного продукта в банке, говорят в ЦНПЭ «Тест». — Это очень интересный для потребителя показатель. Ведь открывая баночку, он хочет там увидеть много рыбы, а до покупки в магазине прочитать информацию о процентном содержании рыбы и жидкости (заливки) на этикетке. В этом смысле все нормативные документы оказались не на стороне потребителя. Так, отраслевой стандарт ГСТУ 15-70-2001, по которому изготовлены консервы, не устанавливает норм по количеству рыбы в готовых консервах – ни в процентах, ни в соотношении рыбы и прочего.Технический регламент по маркировке продуктов питания имеет своеобразную формулировку.— Документ требует от производителя указывать количество ингредиентов, которые были использованы при производстве (приготовлении) продукта. То есть изначальная рецептура, а не процент в готовом продукте, — разъясняют специалисты. — На это и ориентируются некоторые производители: они указывают, что закладывают в банки (до стерилизации) порядка 96% рыбы. Остальное занимают соль, специи и масло. Но в процессе термической обработки происходит перераспределение влаги, рыба ее «отдает», из-за чего сильно меняется соотношение частей в готовом продукте. Фактически потребитель никак не получит 96% рыбы в банке, которую откроет.По мнению экспертов «Теста», авторы техрегламента все же имели ввиду количество рыбы в готовом продукте, а не в техпроцессе.— Зачем потребителю знать, сколько использовано рыбы в процессе изготовления, если в конце концов в открытой банке он видит совсем другое количество? Но производители решили трактовать фразу именно так, как им удобно, — говорят эксперты. — На наш взгляд, такой подход к маркировке вводит потребителя в заблуждение. Логичнее и полезнее было бы указывать количество рыбы в готовом продукте – например, «не менее 60%». Поэтому за маркировку были немного снижены оценки (по этому пункту) «Екватору», Varto и «Премії». Двум маркам сардин, производители которых вообще не указали количество рыбы в составе ни в каком виде («Вигода» и «Море») оценки по маркировке снизили до «плохо», что повлекло снижение общих оценок на один балл.Эксперты ЦНПЭ «Тест»проверили в лаборатории пять марок рыбных консервов сардин: «Выгода», «Море», «Премія», «Экватор», Varto. Рыбные консервы исследовали по двум показателям.— Один из них – это безопасность продукции. Для этого проверили в сардинах количество гистамина. При использовании несвежего сырья или долго хранившегося гистамина будет много. Норма составляет не более 100мг/кг. Ни в дном из пяти протестированных образцов по этому веществу превышений не было даже близко. В консервах зафиксировали содержание гистамина от 22,2мг/кг до 59,05мг/кг, — отмечают эксперты.Второе направление — это проверка массы, причем как общей массы нетто, так и самой рыбы.— То есть вычисляется соотношение рыбы и жидкости внутри каждой баночки, — пояснили в «Тесте». — Все производители заявили на этикетках допустимое отклонение по общей массе нетто в 4% и с учетом погрешности метода в него уложились. Недовес по общей массе обнаружен не был.Что же касается рыбы внутри банок, то, по данным экспертов ЦНПЭ «Тест», больше всего ее было в консервах «Море» (80,8%), менее остальных — в консервах «Екватор» (53,1%).— Именно эти цифры хочет видеть потребитель на этикетке, а не рецепт продукта до обработки, которые сильно его меняют, — подчеркивают специалисты.Оценили специалисты «Теста» и органолептические показатели рыбных консервов. Какие же они должны быть в идеале на вкус, цвет и запах?— Качественные рыбные консервы должны иметь правильную консистенцию, запах и вкус. Это и оценивали в ходе анонимной дегустации, когда дегустаторам предлагали попробовать сардины под номерами без оглашения торговых марок, — рассказывают эксперты. — Что значит правильная? Мясо рыбы в консервах должно быть сочное или суховатое, косточки мягкие, они должны легко раздавливаться или разжевываться. Правильный вкус и запах – это приятные, характерные, без посторонних привкусов и запахов. Рыбные консервы не должны быть слишком солеными или чересчур пряными, когда запах и привкус специй настолько сильный, что перебивает вкус рыбы. Легкий привкус горечи допускается, но только легкий.По информации экспертов центра «Тест», для изготовления консервы «Сардины натуральные с добавлением масла» можно использовать не только непосредственно сардину, но и сардинеллу, и сардинопса.— Эти три рыбы из одного семейства сельдевых и особо не отличаются, — говорят специалисты.Сырье для производства консервов может быть как свежим, так и замороженным.— Помытую свежую или размороженную рыбу разбирают на кусочки, укладывают в банки, добавляют необходимые ингредиенты (масло, соль, специи), — продолжают специалисты ЦНПЭ «Тест». — Воду для натуральных консервов не добавляют. Рыба, готовится, так сказать, в собственном соку. После закладки сырья банки закатывают и отправляют на стерилизацию, благодаря которой консервы хранятся так долго — три года. Далее следует охлаждение и наклеивание этикеток.У рыбных консервов есть много преимуществ, отмечают эксперты.— Они долго хранятся, не требуют особых условий хранения, отлично транспортируются и не бьются. Их очень удобно брать с собой при экстремальных условиях – в походы, например. Рыбные консервы полностью готовы к употреблению и не содержат несъедобных частей, имеют высокую пищевую ценность. К тому же, как и другие продукты из рыбы, содержат много белка, полезный жир и минералы.Сардина — это не один тип рыбы, а собирательное название нескольких разновидностей, хотя и очень близких по биологической классификации. Все они принадлежат к семейству сельдевых. Это пильчарды, сардинопсы и сардинеллы. Под обычной сардиной чаще всего понимается рыба, являющаяся пильчардом, нередко именуемая европейской сардиной.Итак, сардина (пильчард) обитает в основном на северо-востоке Атлантики, в Средиземном море, встречается в Адриатике, Мраморном, Черном морях. Обычно имеет размер порядка 15-20 см. У нее цилиндрообразная форма тела. Есть плавник, расположенный ближе к голове. Не имеет зубов. Рот у этой рыбы небольшой.Сардинелла обитает в основном на востоке Атлантики вдоль африканского побережья, часто встречается в широтах между Анголой и средиземноморскими государствами. Обычно имеет размер порядка 30 см. Обладает более плоской формой тела. Есть плавник, расположенный в середине спинной части. Имеет мелкие зубы и относительно большой рот.