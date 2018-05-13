«Черная дыра» ворует деньги у детей

В канун профессионального праздника работников науки, который будет отмечаться в Украине 19 мая, продолжаем знакомить читателей с новыми научными экспонатами, созданными в последнее время коллективом «ЛандауЦентра».

Кстати

Учебный центр «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина создан в январе 2014 года при активной поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ. На сегодняшний день это первый и единственный в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки.

Устройства доступны, интересны, и с ними можно смело и приятно поэкспериментировать в любое удобное время.Совсем недавно в учебном центре «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина появился интересный экспонат, который называется «Черная дыра», или «Воронка». Конструкцию можно считать простой визуализацией геометрической теории гравитации Эйнштейна. Из этой теории следует, что массивное тело звезды или черной дыры искривляет пространство-время вокруг себя в виде воронки, а планеты и другие тела Солнечной системы не притягиваются к звезде, а просто движутся, учитывая форму пространства. Сами планеты также искривляют пространство, но ничтожно мало в сравнении с центральной массой.По словам физиков, невзирая на такое странное представление, сейчас – это самая успешная теория гравитации, подтвержденная наблюдениями и используемая в астрономии, а также в инженерных приложениях – таких, как всем известная система спутниковой навигации GPS.Что же нужно сделать, чтобы увидеть эту самую гравитацию? Да все просто. Нужна монетка, которая исполнит роль, например, какого-то астероида, и желание выполнить эксперимент, то есть разобраться в самом явлении. Как правило, монетку «Черная дыра» все же поглощает, если умелые детские ручки не успеют ее схватить в момент практически полного поглощения. А если монетку удалось спасти, эксперимент повторяется.Большой популярностью пользуется экспонат «Аэродинамическая левитация». Представьте себе трубу, из которой подается воздух. В струе воздуха есть динамическое давление, которое испытывает сторона предмета, обращенная напротив струи, и обычное, статическое давление.Это статическое давление в струе меньше внешнего атмосферного давления (закон Бернулли), благодаря чему шарик держится в струе воздуха, даже если ее наклонить. А динамическое давление больше атмосферного, и оно удерживает шарик от падения.Как же этот экспонат проявляет себя на практике? Легкий мячик, попадая в струю воздуха, почему-то не выпрыгивает из этой струи и не летает по всему «ЛандауЦентру», а, немного болтаясь, находится в потоке. Когда трубу начинаешь наклонять, мячик держится в подаваемом воздухе даже под уклоном.Очень часто вместо мячика летают кепки, бумажные самолетики и даже маленькие коробочки-бутылочки. Но на то он и эксперимент, чтобы можно было совершать маленькие безумства.