Харьков

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Обзор новостей за 7—13 мая: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио, видео)

Обзор новостей за 7—13 мая: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио, видео)
Обзор новостей за 7—13 мая: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио, видео) 19-я неделя года прошла достаточно спокойно и вяло, несмотря на «подарки» от властей, провал России на Евровидении в Португалии и ожидание всяческих провокаций.


В аудиоподкасте звучит фрагмент песни Melovin –
Under The Ladder
и победительница Евровидения-2018 Netta Barzilai с песней Toy

В понедельник народ, постепенно, но настойчиво отходя от первомайских праздников, готовился к празднику 9 мая. При этом обсуждая очередное нововведение правительства, связанное с субсидиями. Теперь, оказывается, при оформлении субсидий украинцам нужно будет декларировать доходы всех членов семьи (супругов и несовершеннолетних детей), даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам. 

И это еще не все, что подготовили власти для приведения норм украинского законодательства к европейским. Но об этом стало известно ближе к выходным.

А вот в понедельник прозвучало другое, просто таки дерзкое заявление. Прославившийся запуском электромобиля на Марс Илон Маск заявил, что будет выпускать конфеты. Он запостил в Twitter сообщение, что это «супер-пупер серьезно», а также выразил уверенность в том, что его новый проект по производству конфет будет просто потрясающим. Учитывая амбиции Маска, которые он уже неоднократно подтвердил на практике, кое-кому в Украине стоит опасаться серьезного конкурента, и не только на фронте производства сладостей.

Во вторник в Украине отметили День памяти и примирения. Именно 8 мая в 1945 году Германия объявила о своей капитуляции во Второй мировой войне. В таком формате память павших чествовали в Украине третий раз, поскольку Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения только в 2015 году. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Кстати, этот день отмечают не только в Украине. В 2004 году 8 мая установлено как День памяти и примирения Генеральной Ассамблеей ООН. И с 2005 года в этот день память жертв Второй мировой войны чтят во многих странах мира.

В Харькове 8 мая торжественные мероприятия прошли на Мемориале Славы. В нем приняли участие ветераны Второй мировой войны, представители городской и областной власти, военнослужащие, духовенство, студенты, школьники, общественность. Харьковчане возложили цветы к братским захоронениям и стеле скорбящей «Матери Родины». Под гимн Украины прозвучал троекратный залп траурного салюта. Курсанты военных вузов прошли торжественным маршем. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. В часовне Украинской православной церкви прошел молебен.

В 23:01 харьковчане присоединились к акции «Первая минута мира» – зажгли свечи в память о погибших во Второй мировой войне.

В среду в Харькове и области основные торжества, посвященные Дню победы, прошли спокойно. Центральное областное мероприятие 9 мая состоялось на мемориале в Солоницевке Дергачевского района – на высоте маршала Конева. К возложению цветов на Мемориальном комплексе Славы в Лесопарке присоединились 15 тысяч граждан, на Высоте Маршала Конева – около 25 тысяч. В торжественных мероприятиях приняли участие как ветераны Второй мировой войны, так и участники сегодняшней войны в Донбассе. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Правонарушений не допущено, отчитались в пресс-службе полиции Харьковской области.

Тем временем из Лиссабона поступило сообщение: стала известна первая десятка финалистов Евровидения-2018. Это – представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии. Второй полуфинал и вторая десятка ожидались 10 мая, тогда же должен был выступить и представитель Украины Melovin (он же Констатнтин Бочаров).

В четверг Украина обзавелась единым брендом для улучшения имиджа в мире. Кабинет министров одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд Ukraine NOW UA («Украина сейчас»). На основе бренда будет разработан модульный бренд-бук, который станет «единым голосом» Украины по всему миру. Логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и в информационных продуктах, но и в качестве наклеек.

С очередным громким заявлением выступил американский президент. Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Заодно президент США подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций «самого высокого уровня». Под них могут попасть и другие страны, если они будут помогать Ирану в развитии ядерной программы. Естественно, из Ирана заявили, что США еще пожалеют о решении выйти из ядерного соглашения, и Иран будет решительно противостоять давлению США с целью ограничить влияние Тегерана в регионе. Ранее министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании призвали Трампа не выходить из многостороннего ядерного соглашения с Ираном. Но Трамп, судя по всему, знает, что говорит.

В ночь на пятницу в Лиссабоне завершился второй полуфинал Евровидения. За право выйти в финал конкурса боролись участники из 18 стран, в том числе и украинский Melovin. Ему, собственно, и «поручили» 12 мая открывать финальный концерт песней Under The Ladder («Под лестницей»).

Зато «обрадовали» харьковчан городские власти. Исполком Харьковского горсовета 11 мая утвердил новые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. Естественно, в сторону повышения. Средний размер квартплаты возрастет с 2 грн 83 копеек до 3 грн 40 копеек за 1 м². Основанием для такого шага стал рост минимальной заработной платы, что вызвало необходимость повышения зарплаты работникам коммунального хозяйства, объяснили в горсовете. Добавив, дескать, что дополнительное увеличение зарплаты повлекло бы за собой еще больший рост стоимости услуги, поэтому принято оптимальное решение, которое даст возможность и выплачивать зарплату, и не так высоко поднимать тариф. Спасибо вам, добрые мальчики...

Этой теме, кстати, «Вечерний Харьков» посвятил традиционный еженедельный опрос.

Тем временем в Харькове на втором городском кладбище открыли памятник Юрию Пояркову – двукратному олимпийскому чемпиону, почетному гражданину Харьковской области и Харькова. История жизни Юрия Пояркова – славная летопись города, всей области и Украины. Коренному харьковчанину удалось достичь вершин, которых до сих пор никому не удалось преодолеть. Он до сих пор самый титулованный волейболист планеты. Человек-катапульта, как называли Юрия Пояркова, и на памятнике изображен волевым, неизменно в динамическом движении и действенном порыве.

В субботу харьковчане обсуждали очередную новацию, о которой уже было упомянуто. Она еще не воплощена в жизнь и неизвестно будет ли, но уже наделала много шуму. В Украине планируется ввести новые правила прописки. Во-первых, сам термин «прописка» в Украине давно отменен. Очевидно, законотворцы что-то подзабыли. Во-вторых, сама идея содержит ряд других юридических коллизий и вызывает множество вопросов. Например, за проживание не по месту регистрации собираются штрафовать. Точнее, не за сам факт проживания, а «за дачу ложных показаний». Но как это проверить? Авторы законопроекта утверждают, что все это, мол, во имя искоренения коррупции. Хотя аналитики склонны предполагать с точностью до наоборот. Как говорится, благими намерениями… И вряд ли сия законодательная инициатива вообще заработает. Возможно, таки стоит обратиться к услугам Илона Маска? У него-то, как видим, пока все получается.
 
А Евровидение в следующем году примет Израиль. В ночь на воскресенье в Португалии завершился финал песенного конкурса. Победное первое место досталось израильской певице по имени Netta, которая выступала с песней Toy. В результате голосования 25-летняя исполнительница получила 529 баллов. Это впервые с 1998 года Израиль победил на Евровидении. На втором месте представительница Кипра Елени Фурейра с песней Fuego, у которой 436 баллов. Закрыл тройку Сезар Семпсон из Австрии, который исполнял песню Nobody But You. У него 342 балла.

Одессит Костя Melovin набрал 130 баллов и занял 17 место. И на том спасибо – Украина пока без Евровидения вполне обойдется.

А вот Россия в этом году не попала в финал. Юлия Самойлова, которую в прошлом году, как известно, не пустили в Украину, в нынешнем конкурсе не набрала достаточного количества голосов. Да что там «не набрала» – это был полный провал. «Треш» – как назвали выступление Юлии Самойловой российские музыкальные обозреватели. Тамошние эксперты на этот раз обижаться на весь мир и «качать права» не стали, а честно и в один голос заявили, что да, певица имеет достаточно слабые вокальные данные и на конкурс надо было отправить кого-то другого. Но – партия сказала: надо! И тут как ни выразить слова благодарности самой Юле Самойловой и тем, кто титаническими усилиями ее пропихивал на Евровидение-2018. По оценкам самих россиян, Европа и так думает, что Россия – это «ну такое». И вот это «ну такое» лишний раз это доказало: приехало на конкурс перебирать во рту языком, не попадать в ноты и даже забывать слова.

Браво, Юля!

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