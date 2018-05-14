На Салтовке изменится движение транспорта

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с ремонтом проезжей части проспекта.
Движение для объезда будет организовано по прилегающим улицам: пр. Юбилейному и ул. Гвардейцев Широнинцев.
На время ремонта автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:
№10э:
пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе и далее по маршруту;
№49э:
пр. Тракторостроителей - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе и далее по маршруту;
№24э, 121э, 137э:
пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;
№204э:
пр. Тракторостроителей - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту.