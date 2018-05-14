Харьков

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На Салтовке изменится движение транспорта

На Салтовке изменится движение транспорта
Движение транспорта по пр. Тракторостроителей, на участке от Салтовского шоссе до пр. Юбилейного, запрещено до 18:00 14 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части проспекта.

Движение для объезда будет организовано по прилегающим улицам: пр. Юбилейному и ул. Гвардейцев Широнинцев.

На время ремонта автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:

 №10э: пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе и далее по маршруту;

№49э: пр. Тракторостроителей - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе и далее по маршруту;

№24э, 121э, 137э: пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;

№204э: пр. Тракторостроителей - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту.

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