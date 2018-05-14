«Шахтер» стал чемпионом Украины в матче, которого могло не быть 14 мая 2018 г. автор: Николай Коперник 0 0

В Харькове таки состоялся матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором «Шахтер» принимал «Верес» и победил со счетом 1:0.

Первый и единственный гол был забит уже на 5-й минуте матча усилиями Марлоса, который спокойно пробил с «точки» в самый угол.



Почему «таки состоялся»? Предшествовали игре любопытные, загадочные и даже приключенческие события. Матча могло вообще не быть, и назревал скандал.



За день до игры, 12 мая, ровенская команда приехала в Харьков, преодолев немалый путь на автобусе через всю страну. Однако после обеда внезапно уехала тем же автобусом обратно в Винники, где базируется. Прослышав, что команда возвращается, в 5 часов утра под базой футболистов уже ждали журналисты. Увидев прессу, присутствующие в автобусе не сразу рискнули открыть дверь, а когда через несколько минут футболисты все же осмелились выходить из салона, то закрывали лица от телекамер.



Причина такого выяснилась еще пока «Верес» был по пути в Харьков – якобы массовое отравление. В списке заболевших оказалось девять: Каленчук, Каменюка, Адамюк, Степанюк, Пепи, Сезар, Скотаренко, Мягков и Кулиш. Однако, прибыв в Харьков, ни одного обращения в медслужбы по поводу отравления от медслужбы «Вереса» не поступало. Клубный врач даже не подозревает, где могли отравиться футболисты – может вечером в отеле, может на автозаправке. Когда игроки стали жаловаться на плохое самочувствие, он поставил им капельницы, напичкал таблетками, а потом набрал телефон руководства. Руководство приказало возвращаться в Винники.



Как пояснил клубный эскулап, обращаться к врачам в Харькове не стали – мол, не захотели разводить панику и привлекать санэпидемстанцию. Но по приезду домой в больницу для сдачи анализов направили четырех футболистов «Вереса».



Никакого официального подтверждения или объяснения от клуба до сих пор нет. Но известно, что пока команда ездила туда-сюда, руководство «Вереса» обратилось в Дирекцию Премьер-лиги с просьбой перенести матч ввиду отравления игроков. В Премьер-лиге посожалели по поводу недуга, однако, учитывая то, что в списке заявленных футболистов «Вереса» находится 63 исполнителя, а до начала матча тогда оставалось больше суток, чиновники не признали приведенные обстоятельства форс-мажорными. Следовательно и не нашли достаточных оснований для переноса матча на другую дату, и попросили ровенчан предпринять все возможные меры для проведения указанного матча в утвержденные дату и время. Иначе «Вересу» будет засчитано техническое поражение.



Журналисты пытались узнать, почему боссы клуба заставили отравленных футболистов рисковать и преодолевать в таком состоянии изнурительный путь в две тысячи километров обратно, но ни главный тренер Андрей Демченко, ни первый вице-президент клуба Алексей Боровиков на звонки не отвечали. Кроме того, когда команда прибыла на базу в Винники, футболисты «Вереса» выразили несогласие с решением сорвать матч, и теперь намерены инициировать разрыв контрактов, поскольку не видят своего будущего в команде с таким руководством.



А дальше было вот что. В 15:54 13 мая, то есть, за три часа до матча, самолет с ровенской делегацией на борту вылетел из львовского аэропорта. При этом руководство клуба, судя всего, из скупости, зафрахтовало небольшой пассажирский турбовинтовой самолет Saab 340, который может преодолеть расстояние от Львова до Харькова примерно за 2,5 часа. Таким образом, в Харькове команда ожидалась в 18:24. C учетом получения багажа и переезда на стадион, команда могла быть на «Металлисте» не ранее 19 часов.



Гости из Ровно прибыли за 50 минут до начала матча, довольно быстро добрались до стадиона и даже успели провести предматчевую разминку.



Что самое интересное: пятеро из отравленных вышли на матч против «Шахтера» в основном составе, а еще один потом вышел на замену.



Выносливые ребята в «Вересе» – с такими «качелями» могли бы проиграть и больше. И не только «Шахтеру».



А «Шахтер» стал чемпионом Украины. В одиннадцатый раз.