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В Минюсте рассказали об особенностях изменения имен в 2017 году

В Минюсте рассказали об особенностях изменения имен в 2017 году
В 2017 году 1554 человека, которые проживают в Киеве, изменили свои имена.
Как рассказали в Главном управлении юстиции столицы, в отделах регистрации зафиксировали факты отхода от стандартов и шаблонов.

Например, Виталий, Вадим, Богдан, Денис, Вячеслав, Роман, Никита, Александр, Алексей, Ростислав, Анатолий, Василий, Станислав изменили имена на Иен, Вадя Ротор, Йехонатан, Хасан, Вацлав, Ларс, Сорин, Искандер, Томас, Рони, Альтаир, Ласло, Аарон.

А Ольгу, Наталью, Оксану, Ларису, Марию, Евгению, Юлианну, Юлию, Лилию, Лидию, Людмилу, Ирину, Екатерину стали называть Софико, Тайлер, Оона, Нервенде, Майрам, Орнелла, Юнона, Петра, Нилуфер, Фрида, Лялия, Эйна.

Отмечается, что две девушки выбрали себе новое имя - Рина.

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