США выделят Украине 125 миллионов на восстановление Донбасса 14 мая 2018 г. источник 0 0

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине $125 млн для восстановления Донбасса и прилегающих территорий.

«Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских общин, повышение стабильности местной экономики и ускорение ее развития», - сообщается в на странице агентства в Facebook.



Официально о помощи объявят во время совместной пресс-конференции руководителя Бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович. Она пройдет в Славянске 15 мая.



Напомним, США вдвое увеличат помощь Украине на поддержку кибербезопасности до $10 млн.