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США выделят Украине 125 миллионов на восстановление Донбасса

США выделят Украине 125 миллионов на восстановление Донбасса
Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине $125 млн для восстановления Донбасса и прилегающих территорий.
«Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских общин, повышение стабильности местной экономики и ускорение ее развития», - сообщается в на странице агентства в Facebook.

Официально о помощи объявят во время совместной пресс-конференции руководителя Бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович. Она пройдет в Славянске 15 мая.

Напомним, США вдвое увеличат помощь Украине на поддержку кибербезопасности до $10 млн.

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