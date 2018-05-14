Украина

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В украинских поездах обещают навести порядок

В украинских поездах обещают навести порядок
На вокзале станции Киев-Пассажирский презентовали новую технологию уборки поездов.
По словам и.о. главы правления УЗ Евгения Кравцова, вместо проводников теперь уборкой вагонов будут заниматься отдельные бригады, что позволит проводникам более качественно исполнять свои обязательства в рейсе.

При этом вагоны будут мыться только внутри - для чистки вагонов снаружи есть специальные моющие комплексы. Кроме моющих средств, также будут использовать парогенератор и моющий пылесос, что позволит убивать бактерии.

Зарплаты у мойщиков вагонов будут разными по каждому депо. При этом в депо, где мойщиков больше чем вагонов, их не будут сокращать, а переведут на работу в другие депо.

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