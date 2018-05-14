Погуляли: на Харьковщине сосед поджег соседа 14 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

81-летний харьковчанин поджег своего соседа по даче в селе Мохнач Змиевского района Харьковской области.

10 мая в Змиевской отдел полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в селе Мохнач 63-летний житель Харькова получил ожоги I-II степеней верхних и нижних конечностей, спины и туловища. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы.



Полицейские выяснили, что пострадавший на даче вместе с соседом выпивали. Внезапно между ними возникла ссора. В результате 81-летний мужчина облил его бензином, который находился в бутылке рядом, и бросил горящую спичку. У мужчины загорелась одежда, которую он самостоятельно потушил.



Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.