Происшествия

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Погуляли: на Харьковщине сосед поджег соседа

Погуляли: на Харьковщине сосед поджег соседа
81-летний харьковчанин поджег своего соседа по даче в селе Мохнач Змиевского района Харьковской области.
10 мая в Змиевской отдел полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в селе Мохнач 63-летний житель Харькова получил ожоги I-II степеней верхних и нижних конечностей, спины и туловища. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы.

Полицейские выяснили, что пострадавший на даче вместе с соседом выпивали. Внезапно между ними возникла ссора. В результате 81-летний мужчина облил его бензином, который находился в бутылке рядом, и бросил горящую спичку. У мужчины загорелась одежда, которую он самостоятельно потушил.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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