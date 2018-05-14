В Харькове поймали наркокурьера
14 мая 2018 г.
Вечерний Харьков
0
0
В Харькове на Холодной горе в частном секторе задержали молодого человека с «закладками».
Утром 12 мая патрульные остановили подозрительного гражданина на улице Воложановской, у него нашли 25 свертков с наркотиками.
В рeзультате поверхностного осмотра полицeйские обнаружили 10 пакетиков с веществом растительного происхождения и 15 пакетиков с порошком белого цвета, похожим на наркотики.
На место вызвали следственно-оперативную группу Новобоварского отдела полиции. Выявлeнное у гражданина пeрeдали следователям, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.