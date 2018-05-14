Автопробегом по Харькову: как любители ретро отпразднуют День музеев 14 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Выставка автомоторетротехники, посвященная Всемирному дню музеев, пройдет на площади Свободы в Харькове 27 мая с 11:00 до 15:00.