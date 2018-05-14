Автопробегом по Харькову: как любители ретро отпразднуют День музеев
14 мая 2018 г.
Вечерний Харьков
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Выставка автомоторетротехники, посвященная Всемирному дню музеев, пройдет на площади Свободы в Харькове 27 мая с 11:00 до 15:00.
Сбор участников запланирован на площади Конституции в 10:00 с последующим автопробегом по Сумской до парка имени Горького. Затем автопробег возвратится на площадь Свободы, сообщили о программе в Харьковском техническом клубе «Самоходъ».
Программа
Экологичная машина ХАДИ 34 лаборатории скоростных машин Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.
Презентация нескольких ретро-премьер.
Участие родственных клубов Харькова и других городов.
Соревнование за приз зрительских симпатий.
Выбор призеров выставки.