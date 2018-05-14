Харьков

  • 255
    •  / 

Автопробегом по Харькову: как любители ретро отпразднуют День музеев

Автопробегом по Харькову: как любители ретро отпразднуют День музеев
Выставка автомоторетротехники, посвященная Всемирному дню музеев, пройдет на площади Свободы в Харькове 27 мая с 11:00 до 15:00.
Сбор участников запланирован на площади Конституции в 10:00 с последующим автопробегом по Сумской до парка имени Горького. Затем автопробег возвратится на площадь Свободы, сообщили о программе в Харьковском техническом клубе «Самоходъ».

Программа

Экологичная машина ХАДИ 34 лаборатории скоростных машин Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.
Презентация нескольких ретро-премьер.
Участие родственных клубов Харькова и других городов.
Соревнование за приз зрительских симпатий.
Выбор призеров выставки.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3137.41 грн
100 USD 2617.12 грн
10 RUB 4.237 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи