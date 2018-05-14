Сегодня в Украине началась регистрация на ВНО-2018 для магистратуры 14 мая 2018 г. источник 0 0

Cегодня, 14 мая, начинается регистрация абитуриентов, которые в этом году собираются поступать в магистратуру по технологии внешнего независимого оценивания.

"Это касается поступающих на специальности отраслей "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания" и "Международные отношения", - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.



В частности, поступающие в магистратуру по специальностям "Право" и "Международное право" будут сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку - английскому, немецкому, французскому или испанскому, а также пройдут единое профильные экзамен по праву и общим юридическим компетенциям.



"Единый вступительный экзамен по иностранному языку содержит две составляющие - это чтение и использование речи, при этом письменная речь и понимание на слух в тесте для магистратуры не применяются", - сказано в сообщении.



Регистрация на ВНО для магистратуры продлится до 5 июня. Для регистрации необходимо обратиться в приемную комиссию высшего учебного заведения, результатом регистрации является получение экзаменационного листа. Основная сессия по единому экзамену проводится 11 июля, по профильному испытанию - 13 июля.