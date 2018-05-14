В Харькове открывается выставка украинской одежды 14 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Выставка аутентичной украинской одежды «Изюминка украинского стиля» пройдет в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства с 15 мая по 30 июня.

Экспозиция представляет уникальное собрание частных коллекций народной одежды ХIХ - нач. ХХ века. На выставке представлены комплекты одежды из всех регионов Украины, рубашки, выполненные в различных техниках вышивки, а также информационные стенды.



Открытие выставки – 15 мая в 15:00. Вход – свободный.



В рамках открытия состоится мастер-класс по завязыванию платка, будут презентованы каталог фотографий современных украинских женщин в аутентичных нарядах и этнокалендарь.