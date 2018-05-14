Культура

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В Харькове открывается выставка украинской одежды

В Харькове открывается выставка украинской одежды
Выставка аутентичной украинской одежды «Изюминка украинского стиля» пройдет в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства с 15 мая по 30 июня.
Экспозиция представляет уникальное собрание частных коллекций народной одежды ХIХ - нач. ХХ века. На выставке представлены комплекты одежды из всех регионов Украины, рубашки, выполненные в различных техниках вышивки, а также информационные стенды.

Открытие выставки – 15 мая в 15:00. Вход – свободный.

В рамках открытия состоится мастер-класс по завязыванию платка, будут презентованы каталог фотографий современных украинских женщин в аутентичных нарядах и этнокалендарь.

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