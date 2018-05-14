Зачисление детей в школы по месту жительства должно завершиться до 1 июня

Такого ребенка обязаны зачислить в школу в первую очередь. Ребенок также имеет право учиться в школе не по месту жительства – если там есть свободные места. Но в любом случае за ребенком остается право на место в школе по месту жительства (при условии подачи родителями до 31 мая соответствующего заявления о приеме в эту школу), сообщили в пресс-службе ХОГА
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– Если, например, ребенок идет в школу в первый класс не по месту жительства, родители также имеют право написать заявление о зачислении. Но первоочередного права на поступление не будет. Сначала зачисляются дети, проживающие по месту регистрации, дети учителей, работающих в этом учебном заведении, и дети, чьи братья и сестры учатся в школе, или если дети являются выпускниками дошкольного подразделения этого учебного заведения. Это основные случаи. Порядок не определяет приоритетность в зачислении детей этих четырех категорий, но говорит, что должны быть зачислены все такие дети. На свободные места, которые остаются, администрация школы должна провести жеребьевку, – рассказывает заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.
Способ проведения жеребьевки определяет администрация школы. Зачисление по месту жительства должно завершиться до 1 июня.
– Если по месту жительства находится русскоязычная школа, а родители хотят, чтобы их ребенок учился на государственном языке, то в таком случае они должны написать соответствующее заявление руководству школы. И школа обязана организовать такой учебный процесс. То есть, если в школе нет украинских классов, администрация школы должна открыть класс с украинским языком обучения. Для того, чтобы обеспечить доступность обучения для каждого ребенка, – сказал Анатолий Бабичев.
Кроме того, если мощность учебного заведения не позволяет зачислить всех детей, проживающих на территории обслуживания, соответствующий орган управления образованием безотлагательно должен предложить на выбор таких детей перечень учебных заведений, максимально доступных и приближенных к месту их проживания, а также способствовать зачислению детей в выбранные их родителями учебные заведения.