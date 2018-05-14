Зачисление детей в школы по месту жительства должно завершиться до 1 июня 14 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Согласно новому порядку, который был недавно утвержден, ребенок не обязан, а имеет право учиться в учебном заведении, на территории обслуживания которого он проживает.