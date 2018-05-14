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Харьковский «Металлист 1925» не сумел обыграть «Реал»: видео-обзор

Харьковский «Металлист 1925» не сумел обыграть «Реал»: видео-обзор
В матче 30-го тура чемпионата Украины во второй лиге (группа «Б») харьковский «Металлист 1925» принимал одесскую команду «Реал Фарма» и сыграл вничью 1:1.
На эту встречу харьковчане вышли под руководством нового главного тренера Сергея Валяева, назначенного на этот пост несколько дней назад, а прежде работавшего наставником команды «Металлист-Юниор».

Судьба поединка была решена еще в первом тайме, причем оба мяча забили наши футболисты. На 7-й минуте Максим Ермоленко с отличной передачи Владислава Краевая открыл счет – 1:0, а на 34-й Юрий Булычев после навеса с фланга срезал мяч в собственные ворота.

– Соперник во втором тайме два раза перешел центр поля, поэтому считаю, что проигрывать ему мы были не должны. Нам нужна была только победа. В то же время я просил на результате не зацикливаться, а играть в футбол. Но за три дня очень сложно понять психологию футболистов. Скажу сразу, я не из тех тренеров, которые выносят все внутрикомандные проблемы на публику, поэтому никаких фамилий я тут называть не буду. В коллективе мы это все разберем и поймем, как нам дальше жить и играть. Знаете, когда я играл, у тренеров было такое выражение: «Тренер – это скульптор, который  «лепит» фигуру и создает совершенство». Так вот, если у него что-то не получается, он отсекает лишнее. В этой команде должны играть футболисты, у которых «горят» глаза. А огня я не увидел. Понимаете, если бы мы сегодня выиграли... Но игры же нет. Люди, которые убирают ноги, у которых не «горят» глаза, которые не добегают, их в команде не будет. Я им сказал, что на этом стадионе будут играть бойцы, потому что здесь в свое время было пролито очень много пота и крови, это стадион с традициями. Здесь должны играть люди, у которых клуб в сердце, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлиста 1925» Сергей Валяев.

После 30 матчей у днепровского «Днепра-1», обыгравшего дома «Никополь» – 1:0, стало 72 очка, у «Металлиста 1925» – 61, а у идущей на третьем месте «Энергии» из Новой Каховки после домашней победы над «Миром» из Горностаевки стало 57 очков.

19 мая в рамках 31-го тура харьковчане сыграют в гостях с ФК «Никополь», занимающим с 41 очком седьмое место.

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