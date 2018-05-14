Женский футбол: кто сыграет в финале Кубка Украины 14 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Победив 9 мая своих землячек из «Жилстроя-2» со счетом 2:1 в полуфинальном матче розыгрыша Кубка Украины среди женских команд, харьковский «Жилстрой-1» вышел в финал, где, как и год назад, сыграет с черниговской «Легендой-ШВСМ».

Это был настоящий кубковый поединок. На 21-й минуте Яна Калинина вывела вперед «Жилстрой-2 – 0:1, но уже на 27-й Ольга Овдийчук восстановила равновесие – 1:1. Этот счет сохранялся почти до конца основного времени, но на 87-й минуте Анна Воронина принесла победу «Жилстрою-1» – 2:1. Ещеболее упорной получилась борьба в другом полуфинале между «Легендой-ШВСМ» и командой «Ятрань-Берестивец» из Уманского района Черкасщины. В Чернигове основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, и только в серии пенальти хозяйки поля сумели вырвать победу – 4:2. Финальная игра между «Легендой-ШВСМ» и «Жилстроем-1» состоится 2 июня.



В минувший уикенд прошли матчи очередного 16-го тура чемпионата страны в высшей лиге, в которых харьковские команды одержали очередные победы. «Жилстрой-1» в субботу в поселке Плиски на Черниговщине взял верх над местным «Единством» – 3:0 (на 15-й минуте счёт открыла Юлия Шевчук, на 23-й Анна Воронина увеличила разрыв, а на 54-й Дарья Апанащенко довела разрыв до крупного), а «Жилстрой-2» на стадионе «Солнечный» разгромил «Легенду-ШВСМ» – 7:0.



«Жилстрой-1» с 46 очками в 16 играх сохраняет лидирующую позицию, а отстающий от него на три очка «Жилстрой-2» идет вторым.



19 мая лидер примет у себя команду «Ятрань-Берестивец», которая сейчас находится на третьем месте, а « Жилстрой-2» также дома сыграет с аутсайдером – столичным «Атексом-СДЮСШОР-16».