Разведение сил у Станицы Луганской снова не состоится 14 мая 2018 г. источник 0 0

Боевики российско-оккупационных войск в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 15 мая.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).



Так, вчера около 20:14 на участке разведения российско-оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы по позициям Вооруженных сил Украины.



«Обстрел военнослужащих ВСУ боевики осуществляли с горы Князь Игорь на временно неподконтрольной территории правительству Украины», - заявили в СЦКК.



«Украинская сторона СЦКК в очередной раз отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на линии разграничения», - говорится в сообщении.