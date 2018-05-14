Политика

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Разведение сил у Станицы Луганской снова не состоится

Разведение сил у Станицы Луганской снова не состоится
Боевики российско-оккупационных войск в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 15 мая.
Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК).  

Так, вчера около 20:14 на участке разведения российско-оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы по позициям Вооруженных сил Украины.

«Обстрел военнослужащих ВСУ боевики осуществляли с горы Князь Игорь на временно неподконтрольной территории правительству Украины», - заявили в СЦКК.

«Украинская сторона СЦКК в очередной раз отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на линии разграничения», - говорится в сообщении.

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